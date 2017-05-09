



Rusya’nın 2014 yılında işgal ettiği Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kerç şehrinin feribot geçidi tarafından girişine büyük bir haç dikildiği bildirildi.

Haçın Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 9 Mayıs Zafer Bayramı vesilesiyle dikildiği belirtildi.

2014 yılında, Bahçesaray bölgesi Tavbadrak (Skalistoye) köyünde Kırım Tatar sürgününden önce Müslüman mezarlığı olan alanın sınırına haç dikilmişti.

Mart 2016’da, Kırım’ın Karasupazar (Belogorsk) bölgesindeki Zuya kasabasında haç dikildiği bildirilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırım Tatar Milli Kurultayı Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zair Smedlâyev, haçın dikilmesi için şu an tamamen FSB'nin kontrolünde bulunan Kırım Müftülüğü dahil olmak üzere tüm gerekli kurumların onayının alındığının savunulduğunu belirtmişti.

26 Eylül 2016 tarihinde, Akmescit-Kefe karayolu üzerinde nüfusun büyük bölümünü Kırım Tatarlarının oluşturduğu Bavurçı (Kamenka) semtinde haç dikildi.

Kaynak: QHA