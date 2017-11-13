



Iran-Irak sınırı şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD, İran-Irak sınırındaki depremin büyüklüğünü 7,2 olduğunu duyurdu.

Depremin merkez üssünün Süleymaniye kentine 103, Halepçe merkezine ise 31 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, Türkiye, Suriye, İran, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

Kermanşah'ta 207 kişi öldü

İran devlet televizyonu İran'ın Irak sınırında yer alan Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde 207 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

Evler yıkıldı, enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran dini lideri Ali Hamaney, orduya deprem bölgesindeki çalışmalara katılma talimatı verdi. Ülkenin batısındaki çok sayıda köyün yerle bir olduğu belirtiliyor.

Kermanşah eyaletinde 3 gün yas ilan edildi.

Irak'ta yüzlerce yaralı var

Irak'ta da 6 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var.

Depremden en büyük hasarı, Halepçe yakınlarındaki Derbendihan bölgesi gördü. Toprak kaymaları yaşandı.

Baraj hasar gördü

Hasar gören Derbendihan barajına yakın yerleşim alanlarının, hızla boşatılması istendi.

Erbil, Halepçe, Tuzhurmatu ve Tazehurmatı'da evler yıkıldı ya da hasarlar oluştu. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu da bölgeden gelen haberler arasında.

Irak'ın başkenti Bağdat, Süleymaniye, Erbil ve Kerkük kentlerinde halk sokağa çıktı.

Turuncu alarm verildi

Deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı.

Can kaybı ve ekonomik zararın oluştuğu bölgede turuncu alarm verildi. TRT Haber