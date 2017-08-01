





Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminin kilit isimleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, "sivil imam"lar oldukları bildirilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanacağı davada duruşmalar 29 Ağustos'a kadar Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam edecek.

Darbe girişiminin yönetildiği ve darbenin kilit isimlerinin yer aldığı Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Gülen, iki numaralı sanığı Öksüz, üç numaralı sanığı ise Batmaz.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın başkanlığında yapılacak yargılama, bugün başlayacak. Sincan Cezaevi kampüsü içindeki salonda görülecek duruşmalar, 29 Ağustos'a kadar sürecek.



Güvenlik Tedbirleri

Sanıklardan, darbe girişimini yönettikleri belirtilen Kemal Batmaz, Akın Öztürk, Kubilay Selçuk ve Mehmet Dişli'nin de bulunduğu 41 kişi duruşma salonuna hakim ve savcıların girdiği kapıdan alındı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülecek duruşmaya sanıklar yoğun güvelik önlemleri altında getirildi.

Darbe girişimini yönettikleri belirtilenlerin de olduğu 41 sanık, duruşmanın yapılacağı salona, hakim ve savcıların da giriş yaptığı kapıdan alındı. Diğer tutuklu sanıklar ise duruşma salonuna binanın arka tarafından götürüldü.

Jandarma komandolarının oluşturduğu güvenlik koridorunda tek sıra halinde bulunan 41 sanık arasında örgütün sivil imamlarından olduğu belirtilen Kemal Batmaz, eski Orgeneral Akın Öztürk, eski Tuğgeneral Kubilay Selçuk ve eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin ön sıralarda olduğu görüldü. Sıranın sonunda ise sivil imamlar ile eski asker sanıkları yer aldı.



“Tek tip kıyafet" İçin Protesto

Sanıkların duruşma salonuna getirilişi sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar da darbecileri protesto etti.



Tahtadan yaptıkları mankenlere giydirdikleri tek tip kıyafetlerle darbecileri karşılayan vatandaşlar, "Teröristler tek tip kıyafetle yargılansın", "Hainlere idam istiyoruz", "Dursun bu hayasızca akın" yazılı pankartlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı dövizler taşıdı. Vatandaşlar, "Akıncı ovası, mücahitler yuvası", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Devlete uzanan eller kırılsın", "İdam isteriz" ve "Kahrolsun FETÖ" şeklinde sloganlar da attı.

Sanıklar içeri alındığı sırada ise bazı vatandaşlar, "İdam isteriz" sloganı ile ip attı.







Kaynak: TRT Haber