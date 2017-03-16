



DENK partisi, Avrupa'da yabancı kökenlilerden oluşup genel seçime katılan ilk parti olma özelliği taşıyor.

Partinin kurucuları Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, yükselişe geçen İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve en son Türkiye'yle yaşanan skandalın gölgesinde adeta bir varoluş mücadelesi verdi.

Seçimin ardından Hollanda, Türk kökenli 2 siyasetçi Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ü konuşuyor.

Kuzu ve Öztürk'ün mücadelesi uzun süredir devam ediyor

2 buçuk yıl önce milletvekilliği yaptıkları İşçi Partisi'nden ihraç edilen Türk siyasetçilerin uzaklaştırılma gerekçeleri "demokrasi ve özgürlükler ülkesi" olarak geçinen Hollanda için de, ülke siyasetinin önemli aktörlerinden İşçi Partisi için de büyük bir çelişkiydi.

Kuzu ve Öztürk, partilerinin entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için ihraç kararıyla cezalandırılmıştı.

Bu karar onları yıldırmadı

İkili, Hollanda'da tırmanışa geçen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı ile siyasi düzlemde mücadele etmek için kolları sıvadı. Flemenkçe karşılığı "DÜŞÜN" olan DENK isimli partiyi kurdular. Ve DENK, katıldığı bu ilk seçimde büyük bir zafer kazandı.

Şimdi büyük seçimin ardından, DENK'in koalisyon pazarlıklarında oynayacağı kritik rol analiz ediliyor.

Tunahan Kuzu kim?

Partinin kurucusu 35 yaşındaki Tunahan Kuzu, İstanbul'da bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. Küçük yaşlarda Hollanda'ya giden Kuzu, Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde kamu yönetimi eğitimi aldı. 2008'de İşçi Partisi milletvekili olarak Rotterdam belediye meclisine seçilen Kuzu; 2012'de milletvekili olarak, Hollanda Parlamentosu'na girdi. 2014'te Partisinden ihraç kararının ardından Kuzu, Selçuk Öztürk ile birlikte kendi partilerini kurmaya karar verdi. Ve 9 Şubat 2015'te, Hollanda'da yaşayan azınlıkların sesi olmayı amaçlayan DENK Partisi kuruldu.

Kuzu siyasette net bir tavır sergiledi

Tunahan Kuzu, dik duruşu ile bir çok kez medyada yer aldı. 13 Mart 2016'da, Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından, Tunahan Kuzu, Hollanda Meclisi'nde, vekilleri, kurbanlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.Daveti olumlu karşılanmayınca konuşmak için söz alan Kuzu: “Geçen yıl Paris’teki saldırının ardından burada herkes saygı duruşunda bulunmuştu; aynı saygıyı şimdi maalesef göremiyoruz” diye konuştu.

Ve Kuzu, kendi konuşma süresinde, Holladalı vekillerin şaşkın ve rahatsız tavırlarına aldırmadan, Ankara'da ve dünyanın her yerinde, terörden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kürsüde tek başına saygı duruşunu gerçekleştirdi.

Netenyahu ile de unutulmaz bir karşılaşması vardı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Eylül 2016'daki Hollanda ziyaretine de Tunahan Kuzu damgasını vurdu. Netanyahu Hollandalı vekillerle tokalaşırken, Kuzu tarafından eli geri çevrildi. Netanyahu, bozuntuya vermemeye çalıştı. Tunahan Kuzu ise sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı bir açıklamayla tepkisini dile getirdi.

Kuzu açıklamasında: "2014 yazında, Gazze’nin sokakları, çocukların damarlarından akan kanlarla yıkanırken, burada kırmızı halı serildi. Bu durum el sıkışmayı değil, Filistin’in özgürlüğüne vurguyu hak ediyor" dedi.

Selçuk Öztürk kim?

Ve Denk'in diğer Türk kökenli kurucusu 44 yaşındaki Selçuk Öztürk, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde doğdu. O da bir işçi ailesinin çocuğu olarak küçük yaşta Hollanda'ya göç etti.

1998'de İşçi Partisi'nden siyasete atılan Öztürk, belediye meclislerinde görev yaptı. 2012'de İşçi Partisi milletvekili olarak Hollanda Parlamentosu'na seçilen Öztürk de, ihraç edildiği 2014'e kadar bu partide görev yaptı.

DENK'i büyük bir inançla kurduklarını her fırsatta anlatan Öztürk, demeçlerinde, azınlıkların sesi olmak yönünde ne denli kararlı olduklarını hep aynı coşkuyla dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber