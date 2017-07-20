



Hırvatistan’ın Dakovo kentinde düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye’den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırarak kopardı.

Hırvatistan’ın Dakovo kentinde düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye’den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırdı.

Polis Gözaltına Aldı

Dakovo’da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye’den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırdı. Saldırının ardından Sancağı taşıyan genç önce neye uğradığını şaşırdı ancak daha sonra Hırvat gencin elinden bayrağı almayı başardı. Saldırının ardından Hırvat gencin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yetkilerce saldırganın aşırı alkollü olduğunu açıkladı.

Türk Ekibi Festivalden Ayrılmak İstedi

Türk bayrağına yapılan bu çirkin saldırının ardından Türkiye’den gelen folklor ekibinin festivalden ayrılmak istediği ancak Dakovo Belediyesi Başkanı Marin Mandariç’in hem Türk halkından hem de Türkiye Cumhuriyeti’nden özür dilediği belirtildi. Saldırıya Hırvat basınında geniş yer verildi. DHA