Hırvatistan’ın Dakovo kentinde düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye’den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırarak kopardı.
Hırvatistan’ın Dakovo kentinde düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye’den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırdı.
Polis Gözaltına Aldı
Dakovo’da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye’den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırdı. Saldırının ardından Sancağı taşıyan genç önce neye uğradığını şaşırdı ancak daha sonra Hırvat gencin elinden bayrağı almayı başardı. Saldırının ardından Hırvat gencin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yetkilerce saldırganın aşırı alkollü olduğunu açıkladı.
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