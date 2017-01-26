Kosova’nın eski başbakanlarından, muhalefet partisi AAK lideri Ramush Haradinaj’ın , Sırbistan’ın çıkardığı tutuklama kararı ile Fransa polisi tarafından gözaltına alınması, ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ile ilgili tepkiler devam ediyor.

Eski UÇK komutanlarından Ramush Haradinaj’ın savaş arkadaşları tehditlerde bulunarak, Haradinaj’ın Sırbistan’a iade edilmesi durumunda eli bağlı kalmayacaklarını duyurdular.

UÇK’nın efsane komutanı Adem Jashari’nin gömülü olduğu Prekaz’da bir araya gelen eski UÇK’lılar, iadenin gerçekleşmesi halinde Sırbistan’la barış olmayacağına dikkat çektiler.

“Haradinaj’ın Sırbistan’a iadesi bu ülke ile savaş anlamına gelir” şeklinde açıklama yapan eski UÇK’lılar, “Haradinaj belli ki Sırbistan’ın Kosova’da yapmak istediklerine engel oldu, bu yüzden de hakkında kabul edilemez suçlamalarda bulunuyor” ifadelerini kullandılar. Haradinaj’ın savaş arkadaşları, “Haradinaj’a dokunmak, savaşı başlatmak demektir” diye hatırlatmada bulundu.



Kaynak: Kosovaport