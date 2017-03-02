Kosova medyasının yayınladığı haberlere göre bugün Fransa’nın Colmar İstinaf Mahkemesi hakimleri karşısına çıkan eski Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay’ın duruşması, 6 Nisan’a ertelendi.
4 Ocak’ta Fransa’da Sırbistan’ın arama emriyle gözaltına alınan Haradinay, Colmar İstinaf Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
10 Şubat’ta yapılan duruşmada Haradinay’ın Sırbistan’a iadesi hakkındaki kararı 2 Mart’ta vereceğini açıklamıştı. Ancak bugün ypaılan duruşmada karar 6 Nisan’a ertenedi.
Haradinay’ın Duruşması 6 Nisan’a Ertelendi
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