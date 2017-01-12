Fransa’da gözaltına alınan AAK Lideri Ramuş Haradinay, şartlı tahliye edildi.

Geride bıraktığımız hafta, Sırbistan’ın tutuklama kararı sonucu Fransa’da gözaltına alınan AAK Lideri Ramush Haradinay, çıkarıldığı mahkemece şartlı tahliye salıverildi.



Tahliyesi için sunulan belgelerin incelenmesi ardından Haradinay’a Fransa’dan ayrılmaması ve haftada iki kez olmak üzere adli kontrol şartı konuldu.



Duruşma sonrası Haradinaj’ın tahliyesi avukatı Rachel Lindon tarafından açıklandı.





Kaynak: Kosovaport