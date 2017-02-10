Kosova’nın Geleceği için İttifak Partisi AAK Genel Başkanı ve eski Başbakan Ramush Haradinaj hakkında beklenen tahliye kararı çıkmadı. Fransa’da hakim karşısına çıkan Haradinaj’ın Sırbistan’a iade talebine ilişkin mahkeme kararı 2 Mart’ta açıklanacak.

Fransa’da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Haradinaj’ın Colmar İstinaf Mahkemesi’nde görülen davasında Sırbistan’ın iade talebi değerlendirildi. Fransız savcılığının Sırbistan’dan ek belgeler istemesi üzerine mahkeme heyeti kararın 2 Mart’ta açıklanmasına hükmetti.

Haradinaj, duruşmada Sırbistan yönetimi tarafından yöneltilen suçlamalar ve çıkarılan yakalama kararının siyasi gerekçelerle ileri sürüldüğünü belirterek, bu ülkeye iade edilmesine karşı olduğunu söyledi. Mahkeme çıkışında bekleyen 50 civarında Kosovalıyı selamlayan Haradinaj, Mahkemenin kararını 2 Mart’ta vereceğini söyledi.

Haradinaj, Sırp makamlarınca çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle 4 Ocak’ta Fransa’daki doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı’nda gözaltına alınmış, Colmar İstinaf Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





Kaynak: Kosovaport