



Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış duvarlarına boya şişeleri atıldı.

Dün öğle saatlerinde Türk Başkonsolosluğu'nun önüne gelen 8 kişilik Anarşist bir grup, konsolosluk binasının dış duvarlarına kırmızı ve siyah boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.

Caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren Yunanca yazılı bildirdiler de atan Anarşistler slogan atarak kaçtılar.

Polisin olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözetim altına aldı. Ancak kısa süre sonra bunları serbest bıraktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Trakyanınsesi.com