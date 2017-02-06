Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış duvarlarına boya şişeleri atıldı.
Dün öğle saatlerinde Türk Başkonsolosluğu'nun önüne gelen 8 kişilik Anarşist bir grup, konsolosluk binasının dış duvarlarına kırmızı ve siyah boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.
Caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren Yunanca yazılı bildirdiler de atan Anarşistler slogan atarak kaçtılar.
Polisin olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözetim altına aldı. Ancak kısa süre sonra bunları serbest bıraktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Trakyanınsesi.com
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