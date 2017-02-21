Rus enerji şirketi Gazprom ile İsviçreli Allseas şirketi arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ikinci hattın inşa edilmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, Türk Akımı'nın deniz kısmında inşa edilmesi planlanan ikinci hat için Allseas şirketiyle yapılan anlaşma, ilk hattın inşasına yönelik anlaşmanın öngördüğü opsiyon kapsamında imzalandı.
Allseas şirketinin anlaşma doğrultusunda Karadeniz'de toplam 900 kilometre boru hattı döşeyeceği belirtildi.
Gazprom ile Allseas arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ilk hattın inşa edilmesi için anlaşma geçtiğimiz aralık ayında imzalanmıştı.
Kaynak: TRT Haber
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