Fransa’nın Colmar şehrindeki Temyiz Mahkemesi, Sırbistan’ın savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında çıkarttığı tutuklama kararı nedeniyle tutuklanan eski Kosova Başbakanı ve AAK lideri Ramuş Haradinay’ın beraatına karar verdi.

Haradinay hakkındaki yurtdışına çıkma yasağı da kaldırıldı.

4 Ocak’ta Fransa’ya iniş yaptığı anda Sırbistan’ın uluslararası tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alınan Haradinay, Sırp makamlarında 1998 ve 1999 yıllarında savaş suçu işlemekle suçlanıyordu.

Colmar’da 1 ile 9 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde duruşmaya çıkan Haradinay, Sırbistan’ın iade talebinin siyasi olduğunu belirtmişti.

Ret kararının temyiz mahkemesinden gelmesi sebebiyle Sırbistan’ın artık karara tiraz etme hakkı da bulunmuyor.