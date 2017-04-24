



23 Nisan'da yani dün gerçekleştirilen Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından, sandık çıkış anketleri sonuçlarının geldiği bildirildi. İlk sonuçlara göre, merkez aday Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in ikinci turda yarışacağı ifade edildi. Fransız medyasına göre, Macron oyların yüzde 23.7'sini alırken, Le Pen yüzde 21.7 oy oranıyla ikinci sırada. Diğer adaylardan ülkenin eski başbakanı François Fillon ve sosyalist aday Jean-Luc Mélenchon ise yüzde 19.5 oy oranını paylaşıyorlar.

Merkez aday Macron'un oldukça güçlü bir konuma geldiği fakat Le Pen'e karşı yarışacağı ikinci tur için daha fazla sosyalist oyu kendine çekmesi gerektiği değerlendiriliyor. İlk sonuçların gelişiyle birlikte Fillon'a yakın Fransız politikacıların ve Başbakan Bernard Cazeneuve'nin, ikinci tur için Emmanuel Macron'a destek çağrısı yaptığı öğrenildi. QHA