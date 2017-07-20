banner43

banner42

20 Temmuz 2017 Perşembe

İldem: “NATO’nun Makedonya’ya Verdiği... NATO’nun Türk Genel Sekreter Yardımcısı... Türkiye’de Kabine Değişikliği, Başbakan... 15 Temmuz 136 Ülkede Anıldı Nimetz’ten İsim Krizi Hakkında Açıklama Makedonya ile Bulgaristan Arasındaki... Bir Milletin Kahramanlık Hikayesi Fotoğraflarla... TİKA Tarafından Arnavutluk'ta Anma Törenleri... “Türk Milleti, 15 Temmuz’da Kelimenin... Galatasaray’ın Efsaneleri 15 Temmuz... Üsküp’te Demokrasi Nöbeti Tutuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milyonlarla... Milyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Üsküp Büyükelçiliği Önünde Demokrasi... TDP, “FETÖ’nün Makedonya’dan Temizlenme...
Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat AB... Temyiz Mahkemesi, Adli Kontrol Kararlarını... Hava Sıcaklıkları Artacak Kumanova’da Trafik Kazası; 14 Yaralı 15 Temmuz Şehitleri Kalkova Köyünde... Makedonya’da Hava Sıcaklıkları Yeniden... Sıcaklıklar 30 Derecenin Altına Düşecek Büyükelçi Kara Tarım Bakanı Lubço... Hükümet Sözcüsü Görevine Mile Boşnyakovski... Üsküp’te Srebrenitsa Katliamının... Sıcaklıklar 41 Dereceye Kadar Çıkacak 15 Temmuz Etkinlikleri Bugün Kocacık’ta... İçişleri Bakanlığından Göçmen... Hava Sıcaklıkları 40 Dereceye Çıkacak Ohri, Bu Sabah Yeni Depremlerle Sallandı
FETÖ ABD’nin Terör Raporunda İstanbul Şiddetli Yağışa Teslim Oldu Antarktika'dan Kopan Dev Buz Dağı Kıyıdan... Mostar Köprüsü Önünde “15 Temmuz’u... İsrail Polisi Mescid-i Aksa'yı Kapattı 15 Temmuz Şehitleri Prizren'de Anıldı Hırvatistan’da Türk bayrağına Çirkin... Kosova’nın Mamuşa Belediyesinde ’15... Srebrenitsa Katliamının 22. Yıldönümü Kılıçdaroğlu Yürüyüşünü Tamamladı 'Sığınmacılarla İlgili Türkiye'nin... 'Çatışmasızlık Bölgeleri Türkiye’nin... 'İki Kez Israr Ettim, Kesin Bir Dille... G20 Liderler Zirvesi Başladı Türkiye Başbakanı Yıldırım, Yunanistan...
Mayıs’ta Makedonya’ya gelen Her 3... Kazakistan, Makedonya’dan 5 Otobüs... Üsküp-Doha Seferleri Makedonya’yı... ‘Yerli Şirketlere Yabancı Uzman’... Bütçe Değişikliği Tartışmaları... Wizz Air Üsküp Havaalanından Üç Yeni... Halkbank, Makedonya'daki 5 Büyük Banka... Ekspres Tur Türkiye-Makedonya Hattındaki... Bütçe Değişikliği Bakanlar Kurulunun... Devlet Bakanı Adnan Kahil Müsiad Balkan... Başbakan Zaev İş Dünyasıyla Görüştü Makedonya ile Türkiye İlk 5 Ayda 156... Süper Kupa Üsküp’teki Otel Fiyatlarını... Tütüncülere Devlet Yardımı En Geç... Asgari Ücret Eylül’den İtibaren 12...
TİKA'dan “Liria“ Atletizm Kulübüne... Fenerbahçe’den Elif Elmas İçin FİFA’ya... Makedonyalı Elif Elmas Fenerbahçe’ye... Ohrili Cedi Osman NBA’e Transfer Oldu Galatasaray’ın Emektar Futbolcuları,... Türkiye, Makedonya’yı Voleybol’da... Makedonya ile Türkiye’nin U18 Voleybolcuları... Makedonyalı Futbolcu Muarem Kazakistan’a... Fenerbahçeli Yıldıza Üsküp’te Onur... Beşiktaş Mogaz ile Metalurg Hentbol... Şampiyonlar Ligi Maçları Facebook'tan... Elif Elmas, Makedonya’yla İlk Milli... Türkiye Kosova Sınavını Farklı Galibiyetle... Kosova-Türkiye Maçının Hakemi Belli... Arda Turan Milli Takımı Bıraktı
ZOR Derneği 15 Temmuz Kahramanlarını... Türk Dünyası'nın Genç Yetenekleri... Makedonyalı İzciler İstanbul’da Kampa... Türkçem Dergisi 200. Sayıyı Göğüsledi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e... İstanbul Shopping Fest Tarih ve Alışveriş... Eyüp Belediyesi'nden Başarılı Öğrencilere... EL Hilal Kuruluşu Yetim Çocuklara Türkiye... Üsküplü Okçular Kahramanmaraş’ta Büyükelçi Kara, Kültür Bakanı Alagyozovski’yi... Üsküp’te Türk Halk Oyunları Konseri... Kurşunlu Han’da Türk Halk Oyunları... Üsküp Türk Tiyatrosu Sırbistan’dan... Kırçova’da Bayram Konseri Üsküp Türk Tiyatrosu Yurt Dışı Turnesine...
Ohri’deki Depremler ‘Kardeşlik-Birlik’... Karadağ’da Şehit Ömer Halisdemir... Resneli Öğrenci Mehmet Alçe Akademik... İsa Bey Medresesi Bu Yıl 178 Mezun Verdi Türkçe Yeterlilik Sınavı Başvuruları... FON Üniversitesinde III. Türk Kültür... İkinci Turda Liselere 9 Türk Öğrenci... Devlet Matura Sınav Sonuçları Belli... ‘Kiril ve Metodiy’ Üniversitesine... Gostivar Belediye Lisesi Öğrencilerinden... Liselerde İkinci Kayıt Dönemi Yarın... İlk Kayıt Döneminde 99 Türk Öğrenci... Makedonya’da Liselere Kayıtlar Başladı Karadağ Mehmet Fatih Medresesi Altıncı... Liselere Kayıtlar Yarın Başlıyor,...
'Anlaşma Makedonya ile Bulgaristan Arasında... Mogherini: ‘Makedonya’da Yeni Başlangıç... Çipras: AB ve NATO Üyeliği için Önce... Sırp Bakan Daçiç’ten Makedonya ile... Dışişleri Bakanı Dimitrov’dan Avusturya... VMRO-DPMNE Koalisyonu, 10 Milletvekili... BDİ Genel Başkanı Ahmeti Arnavut Parti... THP: “TMBH Kumanova Şubesi THP’ye... Başbakan Zaev NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le... Arnavut Liderler Ali Ahmeti ve Menduh... TDP: “Terbiye, Duruş ve Ülkümüzden... 'Muhalefet Olarak da NATO ve AB Üyeliği... BDİ Kuruluşunun 15'inci Yıldönümünü... VMRO-DPMNE’den SDSM’ye Tepki Dolu... THP: 'Milletimiz ve Devletimizin Daha...
İbn-i Sina Makedonya Türk Sağlıkçılar... Karadağ Klinik Merkezi Göz Hastalıkları... TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan...
Sosyal Yardım Alan 2 Bin Çocuk Ücretsiz... Makedonyalı Okçular Kahramanmaraş’tan... TİKA’dan Arnavutluk’ta Yetimlere... Ohri’de Vatandaşlar Belediyenin İftar... Türk Öğrenci Aydanur Nezir’in Tasarımı... Kadir Geceniz Mübarek Olsun Üsküplü Fatih Makedonya-Türkiye Maçı... Makedonyalı Türk Taraftarlar Maça Birlikte... Sultan Murad Camiindeki Restorasyon Çalışmaları... Üsküp'te İlk Teravih Heyecanı (Foto... TİKA Kosova’da Kadın İstihdamını... Şahin: “Ramazan Ayını En Güzel Şekilde... TİKA Karadağ’da Kimsesiz Kadınlara... 13. Türkçe Konuşma Yarışması’nın... “Makedonya Âlimlerinden Kemal Aruçi...

FETÖ ABD’nin Terör Raporunda

ABD Dışişleri Bakanlığının Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nda ilk kez Fetullahçı Terör Örgütü'nden bahsedildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:07
Bu haber 276 kez okundu
FETÖ ABD’nin Terör Raporunda



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nun Türkiye bölümünde ilk kez yer alırken raporda PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’den de bahsedildi.

Raporun Türkiye’yle ilgili bölümünde, Türkiye’nin, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çekilirken Türkiye’de 2016 yılında düzenlenen büyük çaplı terör saldırılarının listesine yer verildi.

Milli Güvenlik Kurulunun, FETÖ'yü 26 Mayıs 2016'da terör örgütü olarak tanımladığı belirtilen raporda, “Hükümet, 240‘tan fazla kişinin öldüğü, 2 bin 100‘den fazlasının yaralandığı 15 Temmuz’daki darbe girişiminden Gülen hareketini sorumlu tutuyor.” ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca hükümet verilerine dayanılarak “22 Kasım itibariyle 86 binden fazla FETÖ bağlantılı kamu görevlisinin kamudan ihraç edildiği ve 8 Ekim itibariyle FETÖ bağlantıları bulunduğu gerekçesi ile 35 bine yakın kişinin tutuklandığı” bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’de 2016 yılında bin 2014 DEAŞ bağlantılı kişi tutuklandı

Türkiye’nin terör örgütleri ve yabancı terör savaşçılarıyla mücadelesini de sürdürdüğü vurgulanan raporda Ankara’nın terörle mücadele kapsamında attığı bazı adımlar sıralandı.

Raporda yer verilen İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türk güvenlik güçlerinin Ocak-23 Kasım 2016 arasında DEAŞ bağlantılı bin 381’i yabancı 3 bin 89 kişiyi gözaltına aldığı ve bunların 618’i yabancı, bin 204’ünün tutuklandığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu, DEAŞ ile Küresel Mücadele Koalisyonuna aktif katılımı, raporun Türkiye kısmında öne çıkan başlıklar oldu.

Türkiye’nin yabancı savaşçılarla mücadelesine ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:

“Türk hükümeti, ülkeye girişi yasaklı kişiler listesinin kapsamını genişleterek, havaalanlarında, limanlarda, otobüs terminallerinde ve sınır kapılarında terörist olduğundan şüphelenilen yabancıları belirlemek için Risk Analizi Birimleri oluşturarak, sınırlardaki askeri ve sivil güçlere ek personel atayarak ve teçhizat sevk ederek, yabancı teröristlerin belirlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.”

Türkiye’nin DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara yaptığı katkıya da değinilen raporda ülkenin İncirlik ve bölgedeki diğer üslerini DEAŞ karşıtı koalisyona açmasının önemine vurgu yapıldı.

Türkiye’nin Küresel Terörle Mücadele Forumu’nun kurucu üyesi olduğu ve Eylül 2011'den Nisan 2016'ya kadar forumun eş başkanlığını yürüttüğü hatırlatılan raporda Türkiye’nin Hollanda’yla birlikte koalisyonun yabancı teröristler üzerine yoğunlaşan çalışma grubunun da eş başkanı olduğu ve 26-27 Ekim'de söz konusu çalışma grubunun uluslararası toplantısına Antalya’nın ev sahipliği yaptığı yer aldı.

PYD yine terör örgütü olarak anılmadı

PKK’nın, 2016’da Türkiye’de terör saldırıları düzenlemeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, Anadolu Ajansının verilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 2015 yılı Temmuz ayından bu yana 8 bin PKK teröristini öldürdüğü, yaraladığı ya da ele geçirdiği belirtildi.

Diğer taraftan bu süre zarfında PKK saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerinin sayısının ise 750‘den fazla olduğu kaydedildi.

PKK’nın uzantısı olan Kürdistan Özgürlük Şahinleri’nin (TAK) de güvenlik güçlerine, altyapılara ve turistik tesislere yönelik saldırılarını artırdığına işaret edilen raporda, ABD ve NATO karşıtı Marksist-Leninist örgüt DHKP-C’nin de faaliyetlerini devam ettirdiğine değinildi.

Raporda PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütü olarak anılmazken ilgili bölümde şu ifadelere yer verildi:

“Türk hükümeti, ülke içindeki bazı örgütleri, terör örgütü ilan etti. Bu örgütler, Türk Hizbullahı, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP-ML), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP). Türkiye ayrıca Suriye merkezli Demokratik Birlik Partisini (PYD) ve partinin silahlı kanadı YPG’yi, PKK’yla yakın ilişki içindeki terör örgütleri olarak tanımlıyor.”

Küresel terör saldırılarında yüzde 9 azalma

Raporda dünya genelinde 2015-2016 yılları arasında terör eylemlerinin sayısında azalma olduğu kaydedilirken İran, halen terörü destekleyen ülkelerin başında gösterildi.

Bakanlığın raporunda teröre destek veren ülkeler listesinde İran’ın yanı sıra Sudan ve Suriye bulunurken İran’ın İsrail karşıtı gruplara destek vermeye devam ettiği, başta Irak, Suriye ve Yemen’de olmak üzere bölgede istikrarsızlığa yol açtığı ifade edildi.

Raporda, 2015'e kıyasla 2016 yılında terör saldırılarında yüzde 9 azalma olduğu kaydedildi.

Rapora göre dünya çapında 2015 yılında 11 bin 774 terör saldırısı olurken, 2016’da bu sayı 11 bin 72’ye düştü. Terör saldırılarında ölenlerin sayısı ise 28 bin 328’den 25 bin 621’e geriledi.

2016 yılında devlet dışı aktörler arasında en fazla terör saldırısının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen raporda DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta büyük toprak kaybından sonra terör eylemlerini artırma yönünde eğilim gösterdiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber 

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com