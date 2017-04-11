



Suriye'de Beşşar Esed rejiminin geçen hafta İdlib'e bağlı Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin hayatını kaybetmesi, dünyanın gündemine oturdu.

Rejimin kitle katliamlarında kimyasal silah kullanımı dikkatleri yoğun şekilde çekse de Esed güçlerinin en büyük kıyımları geleneksel silahlarla yaşandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) verileri ile derlenen rakamlara göre, rejimin 17 Ağustos 2013'de Doğu Guta'da düzenlediği en büyük kimyasal saldırısında bin 400'ün üzerinde sivilin ölmesinin ardından, son 3 yılda kimyasallar en az 230 sivilin canını aldı.

Toplamda bin 630 civarında sivilin hayatına mal olan kimyasal silahlara karşın, yüzbinler ise varil, vakum, misket, sığınak delici bombalar ve havan toplarıyla yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 22 Nisan 2016'da yaptığı açıklamada, resmi verilere dayanmamakla birlikte can kaybı sayısını tahmini 400 bin şeklinde ifade etmişti.

İç savaşın başından bu yana, Esed güçlerinin sivillere yönelik tek seferde işlediği birçok kitle katliamı, kayıtlara geçti.

Mart 2011'de başlayan halk hareketleri ve ardından patlak veren iç savaşta rejim güçleri ilk büyük katliamı, 4 Ağustos'ta Hama'da yaptı. Tank destekli birliklerle kent merkezine giren rejim askerleri, en az 130 barışçıl göstericiyi öldürdü.

Kaynak: TRT Haber