



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili dünya liderlerinin eşlerine bir mektup gönderdi. Emine Erdoğan mektubunda, “Yüreklerimiz artık bu acıya dayanamıyor. Dünyanın gözü önünde tüm bunlar yaşanırken, uluslararası toplumun büründüğü sessizlik ve sergilediği kayıtsızlık, geçmişte Bosna’da, Ruanda’da olduğu gibi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir” sözlerine yer verdi.

Mektubunda, Suriye'de dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık dramı yaşandığını, geçen 5 yılda; 600 binden fazla insanın öldürülüp 7 milyon insanın evinden olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, 5 milyon insanın ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve kimyasal silahların dahi kullanıldığı çatışmalarda çocukların, kadınların ve sivillerin katledildiğini hatırlattı. Emine Erdoğan, “Yüreklerimiz artık bu acıya dayanamıyor. Dünyanın gözü önünde tüm bunlar yaşanırken, uluslararası toplumun büründüğü sessizlik ve sergilediği kayıtsızlık, geçmişte Bosna’da, Ruanda’da olduğu gibi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir” sözlerine yer verdi.

“Suriye İçin Gözyaşı Dökmekten Fazlasını Yapmak Mecburiyetindeyiz”

“Bir anne, bir kadın ve hepsinden öte bir insan olarak, Suriye’de yaşanan bu dramı vicdanlarınıza arz ediyorum” diyen Emine Erdoğan, mektubunda dünya liderlerinin eşlerine şu çağrıda bulundu: “Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için, tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını; anne babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. İnsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaşam hakkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıyorum.”

“Halep'te Yaşanan Drama Kayıtsız Kalmadık”

Türkiye’nin, savaştan ve çatışmalardan kaçan 3 milyon insana ev sahipliği yaptığına işaret eden Emine Erdoğan, “Son günlerde Halep'te yaşanan drama da kayıtsız kalmadık. Ülkemizin arabuluculuğunda açılan insanlık koridorundan geçerek güvenli bölgelere ve sınırlarımıza gelecek mültecilere kalplerimizi ve kucaklarımızı açtık. Hâlen himayemizde bulunan tüm mağdurlar gibi Halepli çocuklar, kadınlar ve erkekler de, evlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz olacaktır” dedi.

Emine Erdoğan mektubunu şu ifadelerle tamamladı: “Sizlerin, bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmek için katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyanın inşasına giden yolu, ancak birlikte hareket edebilirsek açabiliriz. Bu vesileyle, şahsım ve ülkem adına, içten dostluk dileklerimi sunuyor, 2017 yılının tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.”





Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı