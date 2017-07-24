Batı Trakya Türk Azınlığı’nın unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet, vefatının 22. yıldönümünde düzenlenen törenlerle anılacak.



Dr. Sadık Ahmet, ölümünün yıldönümünde kurucusu olduğu DEB Partisi ve ailesi tarafından düzenlenen törenle anılacak. Anma etkinlikleri Gümülcine’de yapılacak.

Dr. Sadık Ahmet Kimdir?

7 Ocak 1947’de Gümülcine’nin Sirkeli Köyü’nde doğan Batı Trakya Türkleri’nin lideri Dr. Sadık Ahmet, ilköğrenimini köyünde bulunan ilkokulda, orta ve lise öğrenimini Gümülcine’de bulunan Celal Bayar Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başlamış ancak bir yıl sonra Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçmiştir. 1947 yılında mezun olduktan sonra, Yunan ordusunda 34 ay piyade eri olarak askerlik görevini yapmıştır.

Sadık Ahmet, Orta Yunanistan’da bir süre mecburi hizmetten sonra 1978 yılında Batı Trakya’ya dönmüştür. 1980’li yıllarda Batı Trakyalı Türklerin sorunlarını dünya kamuoyuna duyurma bağlamında adı sıkça duyulmaya başlanan Sadık Ahmet, 1985 yılında yine bu amaca hizmet için Batı Trakya çapında bir imza kampanyası başlatmıştır. Yaklaşık 15 bin imza ile katılımın oldukça yüksek olduğu bu kampanyanın ardından 8 Ağustos 1986’da tutuklanmıştır.

25 Eylül 1987’de Selanik’e giderek, Demokrasi İnsan Hakları üyelerine Batı Trakya Türklerinin sorunlarını konu alan bir broşür dağıtmış ancak çok geçmeden bu eyleminden dolayı 1987 yılında, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak uluslararası kuruluşların baskıları sonucunda cezanın infazı süresiz olarak ertelenmiştir. 18 Haziran 1989 seçimleri öncesinde milletvekilliği adaylığı iptal edilmiştir.

26 Ocak 1990’da Batı Trakya Türklerine “Türk” diye hitap ettiği için tekrar hapis cezasına mahkum edilmiş, ancak iki ay Selanik Dudullu hapishanesinde yattıktan sonra, geri kalan cezası para cezasına çevrilerek serbest bırakılmıştır. 8 Nisan 1990’da ikinci kez bağımsız milletvekili seçilen Sadık Ahmet,

Batı Trakya’da Türk azınlığın haklarını korumada ve birlik ruhunun oluşmasında en etkili yolun siyasi parti kurmak olduğunu düşünerek, Batı Trakyalı Türklerin ilk partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi’ni (DEB) kurmuştur. DEB’in genel başkanlığını yapan Sadık Ahmet, 1993 genel seçimlerinde Yunanistan’ın seçim yasasında gerçekleştirdiği değişiklik (adaylara ülke genelinde %3 oranında oy alma zorunluluğu) nedeniyle, yeterli oyu almış olmasına rağmen parlamentoya girememiştir. Batı Trakya’da Yunan yönetiminin izlediği baskıcı politikaya karşı, Batı Trakya Türklerinin iktisadi kalkınmasının şart olduğunu savunan Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türkleri uluslararası arenada en iyi temsil eden kişi olmuştur.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce bilen Sadık Ahmet, Şubat 1995’te Ankara’da düzenlenmiş olan “Balkan Ülkelerinde Toplum Hayatı Semineri”ne önemli katkılarda bulunmuştur.

Evli ve Levent ile Funda adında iki çocuk babası olan Dr. Sadık Ahmet; Batı Trakya Türk azınlığının haklarının imza altına alındığı Lozan barış antlaşmasının yıldönümü olan 24 Temmuz 1995 günü şüpheli bir trafik kazasında hayata veda etti.

Haber kaynağı: milletgazetesi.gr



Özgeçmiş kaynağı: batitrakya.org