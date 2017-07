Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri merhum Dr. Sadık Ahmet 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü, ölümünün 22. yıldönümünde Gümülcine’deki kabri başında törenle anıldı. Dr. Sadık Ahmet’e sevgi seli bu yıl da devam etti. Binlerce seveni, O’nu adeta bir çember içine aldı ve sevgilerinin katlanarak devam ettiğini gösterdiler. Son yılların en kalabalık töreninde soydaşlar mezarlığa sığmadı. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti. Törende Yunanistan’daki Makedon Azınlığın “Gökkuşağı” Partisi temsilcisi Yorgos Papadakis’in, “Yunanistan’da “Türk” olmak suçsa, ben, sizlerin huzurunda “Türküm” diyorum.” Sözleri damgasını vurdu.



Sadık Ahmet Ailesi ve DEB Partisi’nin ev sahipliğinde, Rodop Bağımsız Milletvekili ve DEB Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet için Gümülcine Kahveci Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene; Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, azınlık kurum ve kuruluş başkanlarının yanı sıra Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Muavin Konsoloslar Davut Ocak ve Derya Ocak, Türkiye’den Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’ndan Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan’dan DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şube Başkanı Mümin Durmuş, Kırcaali ilinden bazı belediye başkanları ve balkan ülkelerinden diğer sivil toplum kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.



Sadık Ahmet için düzenlenen anma töreni din görevlileri İsmail Ahmet ve Ahmet Arif tarafından sala ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Duayı ise Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.



Ardından anma töreninde sunumu yapan DEB Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Şargo tarafından törene gönderilen mesajlar okundu. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve daha sonra sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vuçis, Yunanistan Kültür Bakanı Lidia Koniyordu ve Rodop İli Milletvekili İlhan Ahmet’in göndermiş oldukları mesajlar aktarıldı.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.



Deb Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş: “Önümüzdeki Batı Trakya Türkleri İçin İnşallah Güzel Günler Olacaktır”



Bu gün merhum liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in 22. Ölüm yıldönümü. Her geçen yıl bizler Batı Trakya Müslüman Türk toplumu O’nu özlemle yad ediyor ve anıyoruz. En önemlisi de gençlerimizin ve Batı Trakya Türk kadınının burasını doldurmuş olmasıdır. O’nu ne kadar anladığımızı bu davadan Batı Trakya Türklerinin asla vazgeçmeyeceğini göstermesidir. O’nun hayalleri ve idealleri vardı. O hayalleri ve idealleri gerçekleştirmek bizlere O’nun mirası DEB Partisi yöneticilerine ve çok sevdiği halkı Batı Trakya Türklerine ait. Bu topraklara hoşgörüyü getirmiş atalarımızın yaptığı gibi, bizler de Lozan’dan doğan azınlık haklarımızı talep etmektir. İnsanca birinci sınıf vatandaş olarak yaşamak. Bunlar çok şeyler değildir. Ama üzelerek söylüyorum, günümüze geldiğimizde maalesef ülkemiz Yunanistan Lozan’ı uygulamamakta ve azınlığı birinci sınıf vatandaş değil, ikinci sınıf vatandaş, Btaı Trakya Türk Azınlığı’nı üçüncü sınıf vatandaş olarak yaşatmaktadır. Bizler kararlıyız. Batı Trakya Türkleri olarak bu davaya sımsıkı sarılıyoruz. Önümüzdeki Batı Trakya Türkleri için inşallah güzel günler olacaktır.





“Lütfen Azınlığın Hiçbir Şeyle Değişemeyeceği, Liderimizin Kanı Bulunan O Aracı Bir An Önce Bulunuz”



Bundan birbuçuk yıl önce Parti genel Merkezi’ne bir saldırı düzenlendi. Liderimizin canını verdiği ve kanı bulunan aracı oradan aldılar. Biz şunu iyi biliyoruz. 1995 yılındaki o kaza demek ki tesadüf değilmiş. Buradan ülkemiz yöneticilerine çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen azınlığın hiçbir şeyle değişemeyeceği, liderimizin kanı bulunan o aracı bir an önce bulunuz. Bizler Batı Trakya Türkleri olarak sizlere şu sözü veriyoruz. Bu davada Batı Trakya Türkleri rahat nefes alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Her platformu kullanacağız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Liderimizin ruhu şad mekanı Cennet olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız : “Burada Verdiği Mücadelenin İçeriğini Esasen Biliyorduk Ve Hayrandık”



Değerli soydaşalrım sizlere Türkiye’den sayın Cumnhurbaşkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanı’mız Binali Yıldırım’ın, sizin hemşehriniz olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun selamlarını getirdim. selamlarını getirdim. Müteveffa liderimiz Sadık Ahmet’i rahmetle anıyorum. Kendisini 1991 yılında genç bir diplomat olarak bir konferans sırasında tanıma fırsatı bulup sohbet ettiğimi hatırlıyorum. Kendisi bize yabancı gelmedi. Biz kendilerini Türkiye’de eğitim müfredatında ders olarak okumuştuk. Burada verdiği mücadelenin içeriğini esasen biliyorduk ve hayrandık. Bilahare Batı Trakya’nın merhum liderlerinden sayın müftümüz Mehmet Emin Aga’yı tanıma fırsatı buldum. İkisinin de verdiği mücadele burada insanca yaşama adına olması yönündeydi. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizlerin de gördüğü gibi her zaman yanınızdadır. Biz Türk diplomatları için Sadık Ahmet’i özel kılan azınlığın davasını hak ve hukukunu uluslararası alana taşımış olmasıdır. Bizler gittiğimiz her yerde şunu anlatmaya çalışıyoruz; Azınlıklarımız ve Türk diyasporası hiç bir zaman ayrılıkçı bir niyetle mücadelelerini sürdürmemektedirler. Hakları ve hukukları için mücadele etmektedirler. Bu özellikle Yunanistan’da geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti siyaseti olarak bizlerin Yunanistan’a bakış açımız ve beklentimiz iyi komşuluk ilişkileridir. Bunun gerekli bellidir. Uluslararası anlaşmalara uymaktır. Maaelesef yakışmayan davranışlar da bugün görüyoruz. Bugün okullarımızın durumu, müftülüklerimizin durumu ne evrensel hukuğa yakışıyor, ne de bizim Yunanistan ile akit ettiğimiz anlaşmalara uyuyor. İyi komşuluğun gereği önce Türke Türk diyeceksin. Başka türlü nasıl iki komşu arasında güven sağlanır. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunları çözmeye gayret ediyoruz. Türkiye son dönemde Lozan’ın da ötesinde Rum azınlığı için adımlar attı. Bunun karşılığını, aynısını Yunanistan’dan da bekliyoruz.

Sadık Ahmet Ailesi Adına Işık Sadık Ahmet: “Bizler Olamayacağız Ama Sadık Ahmet Hep Var Olacak”



“Sevgili Sadık 3 gittik. İstemedik gitmeyi, ama buna kader demek gerekiyordu ve kabul ettik. Çok zor oldu. Ben 35, Levent 15 ve Funda 12 yaşındaydı ve her şeyimiz sendin. Ben daha çok genç ve çocuklarımız çok küçüktü. Kader bu döndük bir 24 Temmuz’da ki, 22 yıl sonra yine Pazartesi gününe rastladı. Yine 3 gittik, 8 geldik. Ama bu sefer kabrin başına çok kalabalık geldik. Sen yoksun aramızda. Aslında maddi olarak yoksun. Liderler ölmez, sen hep varolacaksın. Bizler olamayacağız ama Sadık Ahmet hep var olacak. Toplumları oluşturan en önemli unsurlardan biri de liderlerdir. Sen hiç ölmeyeceksin, hepimiz öleceğiz . Torunlarının torunları hayatta olacak ve diyecekler ki, bizim büyük büyük dedemizdi. İşe o sensin Sadık. Belki bizleri kimse hatırlamayacak, ama sen hep hatırlanılacaksın. Neden? 24 Temmuz’da imzalanmış olan Lozan Antlaşması’ndan doğan haklarını arayan Müslüman Türk Azınlığı’nın gür sesi oldun. Ve şimdi bakıyoruz ki; ne kadar çok sevilmişsin, ne kadar güzel hatırlanıyor ve anılıyorsun. Ve ne kadara haklıymışsın. Sen geldin ya kısacık ömrünü yaşadın ve gittin. Aynı zaman içinde gerek Türkiye’de, gerek Yunanistan’da, gerekse dünyada her gün kendinden bahsedilen politikacılar vardı. Sen geldin ve gitmedin. Sen politika yapmadın. Sen haklı bir davaya ömrünü adamış bir insandın. Bir vatandaştın. Türk ve Müslümandın. Benim eşim ve çocuklarımın babasıydın. Torunlarını görmedin, ama torunların işte Sadık Han, işte Mehmet Han, işte İlke Işık. Senin başucundalar. Onlar seni çok seviyor, çok sayıyor ve yaptığın mücadelenin küçük neferleri olarak başucunda duruyorlar. Tıpkı sen öldükten sana Türk coğrafyasında adının verilmiş olduğu yüzlerce Sadık Ahmet’ler gibi. Her şey geçer zaman kalır. Biz niteliksiz faniler zaman içinde bir anız. Ama hep derler şehitler zaman içinde hep yaşarlar. Onlar fani ve geçici değil, Allah’ın lütfuyla ölümsüz kılınmış kullardır. Unutmayalım ki; toplumları var edecek olan ahlaklı, ilkeli, önder liderlerdir. Seninle çok kısa bir süre yaşamış olmama rağmen, çok acılar çekmiş olmama rağmen Allah’a şükrediyorum. Var ve daim ol. Gönüllerimizde ve sesinin ve gönlünün ulaştığı her yerde. Dostluk. Eşitlik. barış adına köprü olsun. Mekanın Cennet, ruhun şad olsun.”

Edirne Valisi Günay Özdemir: “Binlerce Sadık Ahmet Bu Davayı Omuzladı”



Sadık Ahmet hayatında olduğu gibi ölümünün her yıl dönümünde de Batı Trakya’daki tüm azınlıklara örnek olan ve bu örnekliğiyle görüyorum ki, her yıl binlerce Sadık Ahmet yetiştiren bir kişi haline gelmiş. Biz gençliğimizde Sadık Ahmet’in Batı Trakya’daki faaliyetlerini Türkiye’den çok iyi takip ediyorduk. Şuna inanıyordum ki; Sadık Ahmet gerçekten o dönemde Batı Trakya’daki özellikle Yunanistan’daki toplumunun haklarının savunması konusunda bizlere de bu konuda ciddi örnek oldu ve bizim bu konudaki anlayışımıza da çok ciddi katkı sağladı. Ayrıca balkanlardaki tüm azınlıkların da ne yapması ve nasıl yol izlemesi gerektiği konusunda da iyi bir örnek oldu. Binlerce Sadık Ahmet bu davayı omuzladı. Türkiye olarak da, Edirne olarak da sizlerin buradaki haklarınızın verilmesi konusunda ciddi katkılar sağlanıyor. Sizler bulunduğunuz ülkenin vatandaşı olarak ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda ülkenize katkı sağlamak için her türlü çabayı gösteriyorsunuz, bundan sonra da göstereceğinize inanıyoruz. Sadık Ahmet’e Allah’tan rahmet diliyor, inşallah gelecek yıllarda da beraber oluruz.





Adalet Ve Kalkınma Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ: “Dr. Sadık Ahmet, Mustafa Kemal Atatürk’e Benziyordu”



Bugün Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın lideri Dr. Sadık Ahmet’in ölümünün üzerinden 22 yıl geçti ve O’nu rahmetle anıyoruz. Milletler kahramanlarıyla yaşarlar ve o kahramanlar hep önde giderler. Kahramanların maaşı da önde giderler. Sadık Ahmet öldüğü zaman önde gitti ve herkesin önünde yürüdü. Herkesin ümitsizliğe kapıldığı anlarda ümit var olanlar liderlerdir. Herkesin düştüğünde ayağa kalkabilen, herkesin ayağa kalktığında yürüyebilen, herkesin yürüdüğünde koşabilen insanlar liderdir. Sadık Ahmet bizim liderimizdi. Öncelikle Dr. Sadık Ahmet, Mustafa Kemal Atatürk’e benziyordu. Devletler doğar ve büyürler, sonra da yıkılırlar. Sosyolojinin babası öyle söylüyor. Devletlerin hayatı insanların hayatına benzer. Doğarlar, büyürler, sonra da tarih sahnesinden çekililer. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı imparatorluğu 623 yıl yaşadı. Sonra balkanlardan Anadolu yarımadasına doğru çekildi ve yeni bir devlet kurmak için çalıştı. Sakarya önlerinde 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le beraber biz yeni bir devlet kurduk. Dünyada ebedi bir devlet yoktur, Müslüman Türkler. Ama ebedi olarak devlet kurma iradesi olan milletler vardır. Onun başında Türk milleti gelir. Bir devleti yıkılır, yeni bir devlet kurar O. Osmanlı yıkılırken Sakarya önlerinde, Kocatepe’den Zafertepe’ye doğru bir çınar daha dikildi. O devlet 95 yıldır yaşıyor. Daha sonra Lozan Antlaşması, Bıraktığımız yerlerde gönüldaşlarımız, dindaşlarımız ve soydaşlarımız vardı. Kerkük’te, Kırım’da, Bosna Hersek’te, Makedonya’da, Batı Trakya’da, Arnavutluk’ta, Kafkaslar’da. Biz buradaki dindaşlarımızla, soydaşlarımızla hiç gönül bağımızı koparmadık, koparmayacağız. Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe siz de büyük olacaksınız, siz de huzurlu olacaksınız, sizin de başınız hep gök kubbeye değecek kadar dik olacak inşallah. Biz sizlere şükran duyuyoruz, sizler kahraman insanlarsınız, sizler yiğit insanlarsınız. Her türlü zulme, her türlü haksızlığa, her türlü adaletsizliğe karşı hep direndiniz. Müslüman Türk Azınlığı; Sadık Ahmet gibi öncülerle beraber direnenler kazanır. İçinizde nice Sadık Ahmet’ler var. Bu kadınların ve erkeklerin hepsi birer Sadık Ahmet. Biz diyoruz ki; Bu topraklarda Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak Yunanistan hükümeti gelin yeni bir sayfa açalım. Bırakın eski sayfaları. Sizlere dostluk elimizi, kardeşlik elimizi, barış elimizi uzatıyoruz. Beraberce birlikte yaşayalım bu topraklarda. Biz çok şey istemiyoruz. Bizler Lozan Antlaşması’nın verdiği haklar gereği, bir Yunanlı hangi hakka sahipse biz de bunları istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne uyun diyoruz. Avrupa Birliği kriterlerine göre yaşamak istiyoruz. Değerli Batı Trakya Türkleri bizler sayın Recep Tayyip Erdoğan ile, sayın Binali Yıldırım ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin 80 milyon şerefli vatandaşlarıyla yüreğimiz yüreğinizle, gönlümüz gönlünüzle, biz biriz, birlikteyiz, beraberiz. Biz Müslüman Türkleriyiz. Bugün Dr. Sadık Ahmet’i ölüm yıldönümünde kendisini rahmetle anıyorum. Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum; İnsanların ömrü yaşadıkları kadar değildir. Sadık Ahmet 48 yıl yaşadı. Ama O 48 yıl yaşamadı, O hala yaşıyor. İnsanlar anıldıkça yaşarlar, Hazreti Muhammed gibi, Fatih gibi, Kanuni gibi, Yavuz gibi, Mustafa Kemal gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş gibi. Sadık Ahmet de sonsuza kadar yaşayacak inşallah. Sizler direneceksiniz, biz sizlerin yanınızda olacağız. Siz kahraman insanları saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Önünüzde tazimle eğiliyorum.



Chp Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan: “Sadık Ahmet Sadece Bir Dava İnsanı Değil, Bir Davanın Öncüsü Ve O Davanın Lideriydi”



Hepinize Genel Başkanı’mızın sevgi ve saygılarını getirdim. İnsanoğlu Allah’ın yaratıklarının en şereflisidir. Bu şerefli insanın doğuştan hakları vardır. Yaşamak gibi, üremek gibi, beslenmek gibi ve düşünmek düşündüğünü ifade etmek gibi. Bu düşündüğünü ifade etmek bir eksikliği ifade etmek demektir. Bir eksikliğe, bir yanlışlığa parmak basmak demektir. Bugün burada yüce insan, değerli dost sayın Sadık Ahmet’e buradan sevgi, saygı ve hürmetler sunuyoruz. Işıklar içinde yatsın. Bugün buraya bizler hem O’nu yad etmeye hem fikirlerinin sahibi ve temsilcisi olduğumuzu belirtmeye hem de insanoğlunun var olduğu müddetçe hakları ve hukuku olduğunu ve toplumların içinde azınlıkların asıl unsuru da yaşadıkları devletin arasına bir köprü olduğunu hatırlatmak için buradayız. Bu köprüler daha sık kurulmalı ve daha sağlam temeller üzerine oturmalıdır. Bu köprüler atılmaz ise toplumlar arasında huzur, güven ve barış sarsılır ve yıkılmaya mahküm olur. Onun için bu tür köprülere daha fazla sahip çıkmak, bunları daha fazla yaşatmaya mecburuz. Bu görevi ifa eden bütün dostlarıma ve dava insanlarına buradan selam olsun diyorum. Sadık Ahmet sadece bir dava insanı değil, bir davanın öncüsü ve o davanın lideriydi. Bu lidere bir kez daha selam olsun diyorum. Böyle insanları dinlemez isek, sözlerini beyan etmez isek bu bir insanlık ayıbıdır. Bizler insanlık tarihine ayıplar yazmaya değil, şerefler yazmaya geldik. O şerefleri yazan Sadık Ahmet’e de ne mutlu diyorum. Hepinize mutlu gelecekler, barış ve huzur diliyorum.







Bttdd Teşkilat Başkanı Musa Yurt: “Batı Trakya Türk Azınlığı’na Yönelık Bugün Yaratılan Yenı Gasp Ve Sındırme Polıtıkaları Devam Etmektedır”



Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi ve BTTDD şubeleri adına hepinizi selamlıyorum. Batı Trakya Türk Azınlığı’ının merhum lideri Dr. Sadık Ahmet’in aramızdan ayrılışının 22 yıldönümünde ruhunu şad etmek ve kendisini anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığı’nı hak arama mücadelesinin üzerinden yaklaşık 30 yıl, rahmetli liderimizin ayrılışının üzerinden de tam 22 yıl geçmiştir. Maalesef Batı Trakya Türklerinin sorunları artarak devam etmektedir. Kısaca imza kampanyalarının başladığı dönemdeki var olan sorunların çözümünü bir kenara bırakın, onlarla birlikte Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik bugün yaratılan yeni gasp ve sindirme politikaları devam etmektedir. Büyük dava adamı liderimiz Dr. Sadık Ahmet ile birlikte geçmişte omuz omuza günümüzde ise O’nun açtığı yolda hareket ederek haklı mücadelesini sürdüren Batı Trakya Türk toplumu elinden alınan yasal hakları tekrar elde etmek adına yürüttüğü mücadelesini her daim hukuk çerçevesinde yoluna devam edecektir. Batı Trakya Türk toplumu bu yasal mücadelesinin dışına çıkmamış ve çıkmayacaktır.



Abttf Başkanı Halit Habipoğlu: “Azınlığımızın Sorunlarını Çözmek Kolay Değil, Vazgeçmemek Lazım”



Liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in aramızdan ayrılalı 22 yıl oldu. Azınlığımıza vermiş olduğu sözü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybederek yerine getiremedi. Ama mirası olarak bıraktığı bizlere davası bizler devam ettiriyoruz. Yine bizler dava arkadaşları olarak bu davamıza dünya kamuoyununa aktarmaya çalışıyoruz. Kolay bir iş değil. Çünkü ülkemiz Yunanistan nedense hoşgörülü değil, tam tersine kötü niyetli, düşman gözüyle bakıyor ve ötekeleştiriyor. Onun için azınlığımızın sorunlarını çözmek kolay değil, vazgeçmemek lazım. Birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor, mücadelemimize sahip çıkmamız gerekiyor.



Batı Trakya davasında ismini tescil ettirmiş olan Dr. Sadık Ahmet’i anmak ve Türkiye’den gelen misafirlerle beraber olmaktan ayrı bir haz duyduğumu ifade etmek istiyorum. Batı Trakya davasında isterse bir karınca boyu alınması için mücadele etmiş insanların değeri vardır. Öyle insanların kafasındaki ölçüye göre bu değer, takdir edilmez. İstediğini say istediğini sayma, istediğini ez, istediğini ezmeyle bitmez. Batı Trakya davası kutsal bir davadır. Ve bu önce Allah’ın indinde ve sonra devletler indinde tescil edilmiş bir davadır. Dolayısıyla bu akşam buradayız. Dr. Sadık Ahmet’i anıyoruz. Nice Dr. Sadık Ahmet’ler var kaybettiğimiz. Ama nice Dr. Sadık Ahmet’ler var bu devlete hizmet edecek olanlar. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bu yolda, Batı Trakya yolunda ilerleyenlere de rabbim güç kuvvet versin. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum, geride kalanlara da sabırlar diliyorum.

Dost Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca: “O Sadece Batı Trakya’nın Değil, Balkanların Nelson Mandela’sı, Mahatma Gandhi’sidir”



Bugün bizleri kabri başında buluşturan o büyük insan ve adam gibi adam Batı Trakya ve tüm balkanların özgürlük meşalesi olmuş merhum Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 22. yıldönümüdür. O’nu rahmetle anıyoruz. Bu hüzünlü beraberliğimize uzaktan yakından katılan tüm kardeşlerime Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlar adına saygı ve selamlarımızı sunar, küçüklerin gözlerinde büyüklerin ellerinden öperim. Bulgaristan Türkleri Dost Partisi Lütfi Ahmet Mestan’ın selamlarını getirdim. Merhum Dr. Sadık Ahmet hayatının baharındayken, o büyük demokrat Yunanlıların haksızlıklarına göğüs germiş Batı Trakya Türklerinin kahramanı olmuştur. Dr. Sadık Ahmet çok kısa ömrüne, başkalarının sığdıramadığı hak ve hukuk mücadelesini sığdırmıştır. ‘Haklar verilmez, haklar alınır’ ilkesinden yola çıkarak barışçıl bir yöntemle insanca yaşama davasının nasıl yürütüleceğini tüm dünyaya göstermiştir. O sadece Batı Trakya’nın değil, balkanların Nelson Mandela’sı, Mahatma Gandhi’sidir. Kahramanımız rahmetle anar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.





Yurt Dışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf: “Şehitler Ölmez, O Aramızda. Ben Sadık Ahmet Ahmet’in Ve Ailesinin Kardeşi Olduğumu Düşünüyorum Ve Çocuklarının Abisi Olduğumu Düşünüyorum”



Şahsım adına çok müstesna bir gün yaşıyorum. Bundan 22 yıl önce şahadete uğurladığımız Sadık Ahmet’le, bundan yine 25 yıl önce tanışmıştım. Belki de Batı Trakya’dan ilk tanıdığım kişi Sadık Ahmet oldu. Batı Trakya’yı ve balkanları önce Sadık Ahmet’ten dinledim ve çok doğru dinlemişim. Sonra da dava arkadaşlarını, ailesini ve Batı Trakyalı’ları tanıdım. Batı Trakyalı’ların ne kadar vefalı insan olduklarını gördüm. Bugün aradan 22 yıl geçmiş ve bu kalabalığı toplamak her faniye göçtükten sonra nasip olmaz. Sadık Ahmet devlet adamıydı belki ama, bir Cumhurbaşkanı değildi, bir uluslararası örgütün lideri değildi, ama Sadık Ahmet bir dava adamıydı, adam gibi adamdı. O’nu kabri başında ve manevi huzurunda bulunmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyorum. Koca 22 yıl ben Sadık Ahmet ailesini tanıdığımda çocukları Levent ve Funda şu andaki torunları yaşındaydı. Çocuklar dedeniz yanınızda, dedeniz başucunuzda, siz belki göremiyor olabilirsiniz, ama şu kalabalıktan hissedebilirsiniz. Zira şehitler ölmez, O aramızda. Ben Sadık Ahmet Ahmet’in ve ailesinin kardeşi olduğumu düşünüyorum ve çocuklarının abisi olduğumu düşünüyorum. O’nun ve Batı Trakya’daki dava arkadaşlarının, O’nun açtığı yolda nasıl yürüdüğüne şahit oldum. Bu da beni ziyadesiyle bahtiyar etti. Bu kalabalık burada toplandıkça Sadık Ahmet’in söylediği ve gösterdiği hedeflere sahip çıktıkça, bu dava sonuna kadar yaşar. Burada Batı Trakya Türkleri de sonuna kadar yaşayacaktır. Ben bu vesileyle O’nun dava arkadaşlarına Batı Trakyalı hemşehrilerine, kardeşlerine ve ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Merhumu minnetle vce şükranla anıyorum, mekanı Cennet olsun. Unutmasın; arkasında Batı Trakya var, arkasında Türk dünyası var.





Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş: “O Bütün Halkının Derdini Dertlendi”



Bugün burada ismi gibi davasına Sadık, halkına aşık, milletine sevdalı bir büyüğümüzün, şehit kardeşimizin vefatının senei devriyesinde beraber bulunuyoruz. O davasını, arzu ve isteklerini geride bıraktı. Üzüntü ve sevincini içinde sakladı. Toplumun üzüntüsünü ve sevincini paylaştı. İşte bunun için buradayız. O bütün halkının derdini dertlendi. Hiç bir bağımız olmadığı halde sadece dava ve gönül bağımız nedeniyle buradayız. Bunun da yavrularımıza ve gençlerimize ne kadar güzel bir örnek olduğunu görüyoruz. Burada yaşayan komşularımıza ve soydaşlarımıza iki cihanda saadetler diliyorum. Yolunuz açık olsun.



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: “Sadık Ahmet’i Unutmadık, Unutmayacağız Ve Allah’ın İzniyle De Hep Birlikte Unutturmayacağız”



24 Temmuz tüm Türk dünyası için hem büyük bir kaybın yaşandığı Batı Trakya Türklüğünün efsane lideri Dr. Sadık Ahmet’in şahadet yıl dönümü. Ama öbür tarafından Anadolu’dan Müslüman Türk varlığını çıkarmak için hazırlanmış olan Sevr’in parçalanarak kurucu belgemzi Lozan Antlaşması’nın da imzalandığı bir gündür. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ve Batı Trakya Türkleri açısından bu gün çok önemli bir gün. Burada olan siz değerli kardeşlerimiz her iki hadisenin de şuurunda ve idrakindesiniz. Ben bir kez daha şehit Dr. Sadık Ahmet’i, bu kabristanda bulunan tüm müminleri ve tüm balkan şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bu topraklarda Türklüğün ve İslamın yerleşmesi için yüzyıllar boyu emek veren gazi dervişleri ve manevi mihmandarları da saygı ve rahmetle anıyorum. Çünkü onlar sayesinde buralar Müslüman ve Türk varlığıyla tanıştı. Ay yıldızlı al bayrağımız bu semalarda yüzyıllarca dalgalandı. Bizler şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun da kadim dostu olan Dr. Sadık Ahmet’i unutmadık, unutmayacağız ve Allah’ın izniyle de hep birlikte unutturmayacağız. Şunu da biliniz ki; canımızla, kanımızla her daim sizlerin yanınızdayız. Elbette ki balkan ve Batı Trakya Türklüğü çok ağır bedeller ödedi. Ama bütün bu bedellere rağmen burada Türklüğünü, Müslümanlığını yaşadı, yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor. Onun bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin birer ferdi olarak sizlere milletimiz ve devletimiz adına minnettarız. Rabbim hepinizden razı olsun, sizleri her daim korusun. Batı Trakya Türk Azınlığı belki de dünyanın en mutedil ve devletine de en sadık bir azınlık. Ama buna rağmen hiçbir zaman hak ettiği verildi. Yunan hükümeti, ‘Bizler Müslüman Türk varlığını sona erdiririz’ şeklinde düşünüyorlarsa yanılırlar. Çünkü Türkler, bir ölürler bin doğarlar. Yunan hükümeti ve uluslararası kamuoyu şunu iyi bilsinler ki; Bu topraklar yüzyıllarca Osmanlı devletinin idaresinde ay yıldızlı al bayrağın altında yaşadı. Yarın da hangi bayrağın altında yaşayacağını sadece Allah bilir. Onun için herkesin hesabını buna göre yapması gerektiğini buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Merhum Abdurrahim Karakoç’un şu dörtlüğüyle sizlere veda ediyorum:

Ellerin yurdunda çiçek açarken

Bizim İl’e kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.



Törenin ardından DEB Partisi’nin Gümülcine’deki genel merkezinde merhum Dr. Sadık Ahmet için mevlit okutuldu. Mevlit Gümülcine Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri tarafından okundu. Mevlit sonrasında DEB Partisi ve Sadık Ahmet’in ailesi tarafından Türkiye'den gelen konuklara ve azınlık mensuplarına yemek verildi.





Kaynak: www.burasibatitrakya.com