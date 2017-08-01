Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "emekliye ayrılma" talebini içeren dilekçesi, Başbakanlık tarafından kabul edildi.
Görmez'in yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in vekalet edeceği öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Emekli Oldu
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