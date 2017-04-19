Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki Mayıs ayında görüşme gerçekleştirecek.
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun duyurduğu görüşme, Brüksel’deki NATO liderler zirvesi öncesi yapılacak.
Geçtiğimiz günlerde referandum için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşen Trump, göreve geldiği 20 Ocak’tan sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüş olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs Ayında ABD...
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