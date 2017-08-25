Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Başkan 1. Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kurban vekâletini Türk Kızılayı'na verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan'da kesilmek üzere üç adet kurban hissesi vekâletini, eşi Emine Erdoğan’ın ise Bosna-Hersek, Somali ve Yemen'de kesilmek üzere üç hisse kurban vekâletini verdiğini açıklayan Türk Kızılayı Başkanı Kınık, Kızılay'a duyduğu güvene ve teveccühlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a şükranlarını ifade etti.