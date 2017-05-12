





Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'e hareketinden önce, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri içindeki Kürt gruplara silah yardımını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri'ni terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz, doğru da bulmuyoruz. Aynı şeyi Rusya'ya da yakıştıramıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi: “Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta DEAŞ olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Irak ve mülteci krizi gibi konularda görüş alışverişinde bulunacağız. Elbette FETÖ ve PYD-YPG gibi Türkiye’nin millî güvenliğine tehdit teşkil eden örgütler gündemimizde en üst sırada yer alacaktır. Ekonomik iş birliğimizi nasıl geliştirebileceğimiz, ikili ticaret ve yatırımlarımızı nasıl artırabileceğimiz noktasında da istişarelerde bulunacağız. ABD’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yapacağım toplantının da bu açıdan çok çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bunun yanında Museviler gibi farklı toplum kesimleriyle bir araya gelecek, Orta Doğu barış süreci, Filistin meselesi ve bölgesel konularda fikir teatisinde bulunacağız. Aynı zamanda bir düşünce kuruluşunun düzenlediği toplantıda Türk dış politikasına ve uluslararası gündeme dair değerlendirmelerimizi de katılımcılarımızla paylaşacağız.”

Bu ziyaretlerinin, bölgesel anlamda çok kritik bir döneme tekabül ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını, bu ziyaretlerinin, ülke ve millet açısından hayırlara vesile olması temennisiyle tamamladı.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı