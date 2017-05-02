



AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, AK Parti MKYK toplatısının ardından basın mesuplarına açıklamalarda bulundu.

Aktay MKYK'da alınan kararlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair, bugün Merkez Karar Yönetim Kurulunda yapılan görüşme neticesinde, kurulun bütün üyeleri bu kararı oy birliğiyle onaylamış oldular. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantı ile üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz." dedi.

"Olağanüstü kongre 21 Mayıs'ta"

Aktay, "Bugünkü toplantımızda kararı alınan başka bir mevzu da 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gitmek. Bu kongrenin de hem kararı alınmış oldu hem de gerekli hazırlıklar için düğmeye basıldı." diye konuştu.

"Kongrede seçim yapılacak"

Olağanüstü kongrede seçim yapılacağını ifade eden Aktay şunları kaydetti:

"21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın davetiyle oluşuyor bu olağanüstü kongre. Bu kongrede de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz."

Aktay, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde hem genel başkan hem Merkez Karar Yönetim Kurulu hem de partinin bütün yönetim kademesinin seçiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, yeni dönemin ortaya koyduğu en önemli gelişmelerden birisinin de cumhurbaşkanlarının partisi ile olan ilişkilerinin kesilmemesi olduğunu anımsattı.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti’ye geçişiyle ilgili sürecin başlatıldığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bugün önce AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, daha sonra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarının ardından alınan kararla bu süreç başlatılmıştır ve 21 Mayıs'ta AK Parti Kongresi'nin hazırlıkları için düğmeye basılmıştır. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanı olması bu adımların atılmasıyla gerçekleşecek. Yarın saat 13.00'te Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle partiye yeniden üye olmasıyla ilgili bir toplantı yapılacak ve böylece bu süreç tamamlanmış olacaktır. Türkiye yeni yönetim modelinin gerektirdiği adımlardan birisini de atmış olacaktır. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye dönüşü ve yapılacak kongrede genel başkan oluşuyla AK Parti kadrolarında büyük bir sinerjinin ortaya çıkacağını, AK Parti seçmenlerinin bu süreçte motive olacaklarını bir kez daha söylemek isterim."

Kaynak: TRT Haber