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26 Ağustos 2017 Cumartesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2023 Hedefi Coğrafyamızın Kurtuluş Anahtarıdır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’na katıldı. Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil de programa katılanlar arasında yer aldı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 19:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2023 Hedefi Coğrafyamızın Kurtuluş Anahtarıdır”



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’na katıldı. Muş’un Malazgirt ilçesinde, 1071 Malazgirt Anıtı’nın bulunduğu alanda düzenlenen anma programında; TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, milletvekilleri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil de hazır bulundu.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Okçular Vakfı tarafından hazırlanan tanıtım filmi izlendi. Sanatçı Arslanbek Sultanbekov aralarında Dombıra'nın da bulunduğu eserlerini seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması boyunca mehter takımı ve tarihte kurulmuş Türk devletlerini temsilen askerler, platformda yer aldı.

 

“Türkiye’nin 2053 Ve 2071 Vizyonları Tüm Kardeşlerimizin Aydınlık Geleceğinin Müjdesidir”

Törende yaptığı konuşmada, ‘Ağaç dallarıyla ve yapraklarıyla gürler’ atasözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu dediğimiz bu ulu çınar gölgesinde yaşayan 80 milyon insanıyla, çevresindeki yüzlerce milyon dostuyla, tarihiyle, kültürüyle, tüm zenginlikleriyle hamdolsun gürlemektedir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Büyük devlet olmak, güçlü olmak, müreffeh millet olmak kolay değil; bunun için hem vatanımıza yönelik saldırılarla mücadele edeceğiz, hem de daha çok yatırım yapmak, daha çok üretmek, daha çok ihraç etmek, daha çok istihdam etmek suretiyle kalkınmamızı sürdüreceğiz. Bizim bir medeniyet iddiamız var ve bunu da başaracağız. Medeniyetleri taş üstünde taş koymayanlar değil, taş üstüne taş koyanlar kurabilir, geliştirebilir, yükseltebilir, bunun yolu da çalışmaktan geçiyor. Eğer siz kendiniz için çalışmazsanız, birileri gelir sizi kendileri için çalıştırır. Artık bu millete eğilmek yok. Kardeşlerim, şunu unutmayalım: Kararlı bir şekilde tıpkı Sultan Alparslan’ın, tıpkı Selahaddin Eyyubi’nin, tıpkı Yavuz Sultan Selim’in, tıpkı Gazi Mustafa Kemal’in yaptığı gibi, ancak bir ve beraber olursak bu zulmün, bu kötü gidişin önüne geçebiliriz. Türkiye’nin 2023 hedefleri sadece bizim değil, tüm coğrafyamızın, kurtuluşumuzun anahtarıdır. Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonları bizimle birlikte değerli kardeşlerim, çok daha farklı bir şekilde tüm kardeşlerimizin aydınlık geleceğinin müjdesidir.”

 

“Bölgemizin Yaşadığı Karakışı Umut Dolu Bir Bahara Hep Beraber Dönüştürelim”

Ahlat’taki mezar taşlarında, mezarda kimin yattığının Arapça ifade edilip Farsça dile getirildiğine, yatanın da Türk veya Kürt olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı’nı bu meydanda vermiş, ordugahını da işte böylesine zengin bir kültüre sahip Ahlat’ta kurmuştur. Bugün de diyoruz ki, gelin ecdadımızın yolundan gidelim, gelin hep beraber bölgemizin yaşadığı karakışı umut dolu bir bahara hep beraber dönüştürelim. Sultan Alparslan’ın ve Malazgirt’te aslanlar gibi dövüşen ecdadın ruhunu ancak bu şekilde şad edebiliriz. Şehitlerimizin hatırasını ve gazilerimizin fedakârlıklarını ancak bu şeklide yüceltebiliriz. Peygamberimizin fetih müjdesinin anahtarı olan bu bölge, inşallah hep birlikte inşa edeceğimiz yeni geleceğimizin de sembolü hâline gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.

 

“Zaferin Sabır İşi Olduğu Unutmadan Yolumuza Devam Edeceğiz”

Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamındaki etkinliklere baktığında okçuluk, binicilik, güreş gibi ata sporlarını ihya etme çabasının öne çıktığını gördüğünü, bu gayreti kendisinin de desteklediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda yeniden ayağa kaldırıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğu okçuluk sporunu destekleyen Okçuluk Vakfı’nın bu yöndeki çabalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Osmanlı’da okçu olmak isteyen kişiye üstadının kulağına fısıldadığı sırda Enfal Suresinin 17. ayetinin bir bölümü olan, ‘Attığın zaman onu sen atmadın, Allah attı’ ifadesinin yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Attığımız oku da, attığımız adımı da bizlere Allah attırsın, bizleri yolundan ayırmasın” temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm sporlar, tüm sanatlar, tüm mücadeleler gibi okçuluk da sabır, disiplin, çalışma, hedefe odaklanma işidir, yani men sabera zafera, sabreden kimse zafere ulaşır. Zaferin sabır işi olduğu unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin son 15 yılı, bu hakikatin en müşahhas örneğidir. Ülkemize adım adım nereden nereye getirdiğimizin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir” dedi.

 

“7 Bölgemizin Her Birine Yatırımlar Yaparak, Adeta Çağ Atlattık”

Eksiklerin olduğunu; ancak bunların aşılacağını, Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere 7 bölgenin her birine geçmişle mukayese edilemeyecek büyüklükte yatırımlar yaparak adeta çağ atlattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1971’de Malazgirt Zaferinin 900. yılı kutlamaları sırasında, Malazgirt ilçesinin, ‘Nüfusu 2 bini bulmayan, elektrikten mahrum, ulaşılması güç, sadece bir ilkokulu ve bir fırını olan köy görünümlü bir kasaba’ şeklinde tarif edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, “Bugün Malazgirt 50 binin üzerindeki nüfusu, okul öncesinden yüksekokula kadar her kademedeki eğitim kurumları, sağlık tesisleri, yolları ve diğer imkânlarıyla pırıl pırıl bir Anadolu ilçesi, daha iyi olacak, yatırımlarımızla daha iyi hâle getireceğiz hiç endişeniz olmasın” dedi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından aralarında Selçuklu Sancağı ve Malazgirt'in temsili anahtarının da bulunduğu hediyeler takdim edildi.

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı

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