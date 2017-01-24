



Elleriyle Arnavut kartalı yaparak fotoğraf çektiren Yunan erlerle ilgili dosya Yanya askerî savcılığına gönderildi.

SKAI televizyon kanalının haberine göre acemi erler henüz yemin etmese de, askerî yasalara tabi tutuluyor. Acemi erlerle ilgili hazırlanacak iddianamede Yunan ordusunu rencide etme suçlamasına yer verilmesi beklenirken, bu suç ile ilgili olarak 5 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un dosyanın bir an önce incelenmesini ve öngörülen cezaların verilmesini talep ettiği kaydediliyor.

Kaynak: Azınlıkça