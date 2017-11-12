Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman Batı Trakya'daki Türk azınlığın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki temaslarının ardından uçakla geldiği Dedeağaç Havaalanı'nda, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis ve Türk azınlık temsilcileri tarafından karşılandı.

Daha sonra Gümülcine'nin Yaka bölgesinde bir Türk restoranında, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunca (BTTADK) onuruna verilen yemekte konuşan Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü toprakları Başbakan Yardımcısı sıfatıyla ziyaret etmesinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Batı Trakya kökenli bir milletvekili olarak Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmesinin aslında AK Partihükümetinin bu bölgedeki Türk azınlığa ilgi ve güveninin bir ifadesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Esasen doğduğum büyüdüğüm ve halen akrabalarımın, kardeşlerimin, soydaşlarımın olduğu burada bulunmak benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bugün karşınızda Batı Trakya'nın bir evladı olarak, Hakan Çavuşoğlu olarak 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakan Yardımcısı sıfatıyla buraya gelmek benim için önemli olabilir, benim için gurur kaynağı olabilir ama unutmamalıyız ki, bunun özellikle altını çiziyorum, bu görevi bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız sadece ben olduğum için değil, bir Batı Trakya mensubu olduğum için, Bursa'da yaşayan bir milletvekili olduğum için tevdi etti. Bana duyulan bu güven esasen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına duyulan bir güvenin tezahürüdür. Bu noktada kendilerine büyük bir teşekkürü bir borç olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum."

"Medeniyet havzamıza ilişkin bakış açımız bir paradigma değişikliği yaşattı"

Türk azınlığın, bulunduğu topraklarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, kendilerinin bu toplumun bazı sıkıntılar yaşadığının bilincinde olduğuna değindi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman azınlık toplumunun yanındadır, olmaya da devam edecek. Biz, ana vatan olarak, Türkiye olarak sizleri yalnız bırakmayız, bırakmadık da. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarıyla beraber bu bölgelere, medeniyet havzamıza ilişkin bakış açımız Türkiye'de bir paradigma değişikliği yaşatmıştır. Onlarla daha fazla bir arada olmak, üzüntülü günlerde yanında olmak, sevinçlerini paylaşmak için her türlü fırsatı değerlendirmeyi kendimize görev addediyoruz." diye konuştu.

Bu anlayışın sadece Batı Trakya Türkleri için değil, Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Türk cumhuriyetleri için de geçerli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, hem şahsen hem siyasi kimlikleriyle hem de kurumsal nitelikteki organizasyonlarıyla bu coğrafyalarda bulunmayı görev kabul ettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türk azınlığın yıllardır çözülmeyen kronikleşmiş meseleleri bulunduğunu ancak bunların kısa zamanda çözülmesinin kolay olmadığını belirtti.

Azınlık olmanın ne anlama geldiğini iyi bilen birisi olarak, tüm zorluklara rağmen sorunların çözümü için mücadele etmekte kararlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasetçi için bazen zor olabilir ama biz ısrarla, kararlı bir şekilde bu noktada sizlerin talep ve beklentilerinizi, Yunanistan'da eşit vatandaşlar olarak, aynı şekilde azınlık haklarına da kavuşmuş bir toplum olarak yaşamak için Türkiye olarak, ana vatanınız olarak üzerimize düşeni yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Aynı şekilde, İstanbul'da yaşayan Rum azınlıkla ilgili olarak da azınlık toplumunda büyümüş, azınlık olmanın ne demek olduğunu iliklerine kadar hissetmiş bir arkadaşınız olarak, onların da talep ve beklentilerinin elbette meşru çerçevede karşılanması için uhdeme düşen vazifeler varsa bunları da hiçbir şekilde yüksünmeden, ön yargılara kurban olmadan gerçekleştirmek için adımlar atacağımı özellikle sizlere belirtirim."

"Karşılıklı ziyaretler yeni iş birliklerine ve sorunların çözümüne fırsatlar sağlıyor"

Atina'da Türk-Yunan ilişkileri bakımından önemli temaslarda bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, iki ülke arasında iletişim ağlarının açık olmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Şunu gördüm ki her şeyi konuşabiliyoruz. Konuşmak esasen her şeyin başı. Bütün perdeleri kaldırarak meseleleri masanın üzerine koymak, herkesin eteğindeki taşları masaya dökmesi çok önemli bir şey. Eğer bunları dile getirebiliyorsanız çözüm için size kanalların açılabileceği ümidini daha fazla hissediyorsunuz ve taşıyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Uzunca bir süredir Türkiye ile Yunanistan arasında üst düzey karşılıklı ziyaretler yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, bunların yeni iş birliği alanlarının doğmasına, meselelerin üzerine gidilmesine fırsatlar sağladığını vurguladı.

Yunan yetkililerle görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti konusunun da ele alındığı bilgisini veren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bu manada gerçekleştirecek olduğu ziyaret tüm bu temasları tamamlayacak hükmünde olacaktır. İnşallah o da buraya geldiğinde yapacağımız görüşmelerde hayırlı neticeler hasıl olur." ifadelerini kullandı.

Yemekte, BTTADK Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, SYRİZA Rodop Milletvekilleri Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf ile İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Demokratik Güçbirliği (DHSY) Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Mustafa Aliçavuş, Türk azınlığa mensup kurum ve kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

AK Parti milletvekilleri Salih Çetinkaya, Salih Fırat ve Mehmet Akyürek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem eşliğinde programını sürdüren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün Gümülcine ve İskeçe bölgelerinde Türk azınlık temsilcileriyle görüşecek ve köy ziyaretlerinde bulunacak.





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