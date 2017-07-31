İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik hukuk tanımaz tutumu İstanbul Yenikapı'da düzenlenen mitingde kınandı.
Saadet Partisi öncülüğünde düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi'ne 50'ye yakın sivil toplum kuruluşu katıldı.
"Özgür Filistin" sloganları eşliğinde alanda Türk ve Filistin bayrakları dalgalandı.
Mitingde söz alan konuşmacılar İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik hukuk tanımaz tutumunu kınadı.
Filistin davasına sahip çıkmanın çok önemli olduğunu belirten konuşmacılar, Türk halkının Filistin'de olan bitene seyirci kalamayacağını ifade etti.
İsrail polisi, 14 Temmuz'da, saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürerek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı.
Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın kapıları açılmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti. TRT
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