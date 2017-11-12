





Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. Bursa Valisi İzzettin Küçük, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan 5 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu yakınlarındaki fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanı patladı. Bu esnada fabrikanın çatısında çökme meydana geldi.



Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRT Haber