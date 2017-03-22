



Bulgaristan 26 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.Ülkeyi erken seçime götüren başlıca sorun işsizlik ve ekonomik darboğaz. 1 milyonun üzerindeki Türk ve Müslüman da haklarını koruyabilmek için mecliste güçlü temsilin peşinde.

Bulgaristan'da partiler yaklaşık 7 milyon seçmenin oyunu alabilmek için çalışmalarını hızlandırdı. 240 sandalye için, 13 siyasi parti ve 9 ittifak yarışacak.

Bu ittifaklardan biri de tabanının çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu DOST Birliği. Yüzde 4'lük seçim barajını aşmayı hedefleyen ittifak, ülkedeki 31 bölgenin tamamında seçime katılıyor.

Amaç soydaşların haklarını en iyi şekilde temsil edebilmek. Soydaşların yoğun katılımla sandığa gitmeleri haklarını korumaları açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye-Bulgaristan sınır kapısında eylem

Bulgaristan bayrakları taşıyan yaklaşık 100 kişilik grup, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı çıkışındaki yolu otomobil lastikleri ve zincirlerle kapattı.

Polis, eylem nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 20 dakika kapalı kalan yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Eylem Edirne'den bu ülkeye geçen araçların sınır kapısında uzun süre beklemesine yol açtı.

Türk kökenli Bulgar vatandaşlarının pazar günü yapılacak Parlamento seçiminde oy kullanmasını engellemeye çalışan grubun, sınır kapısındaki bekleyişi devam ediyor.

Kaynal: TRT Haber