Uçakta bulunan 6 kişiden yalnızca biri kurtulabildi.
Nakliye uçağının, havayolu taşımacılık şirketi Aerosucre'ye ait olduğu ve kazanın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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