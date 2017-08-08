





Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da saat 10.42'de 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yaklaşık 9,09 kilometre derinlikte meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bodrum merkezli olmak üzere bölgede saat 04.46'da 4,4, saat 05.02'de 3,1, saat 08.46'da 3,1, saat 10.42'de 4,9, saat 10.46'da 3,4, saat 10.53'de 3,4, saat 11.04'de 3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Bodrum merkezinde hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, hediyelik eşya satan bazı dükkanların ürünleri sarsıntıyla yere düştü. Kapalı mekanlarda olanlar dışarı çıkarken, civardakiler telefonla komşularında önemli bir şey olup olmadığını sordu. Bodrum Belediyesi içindeki kafeteryanın duvarında küçük çaplı hasar meydana geldi.

Belediyenin önündeki meydanda bulunan Adliye Camisi'nin minaresinin üst kısmında da yine küçük çaplı hasar oluştu.

Kaymakam Yılmaz, "Sıkıntı Yok"

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, kendilerine intikal eden olumsuz bir şey olmadığını, Bodrum halkının bu çaptaki depremlere alışık olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Sıkıntı oluşturacak, korkuya, paniğe sevk edecek bir deprem değil bu. Bize intikal eden bir şey yok, büyüklüğü 5'in üzerindeydi ama artık bize hasar verecek durumu yok bu tür depremlerin. Kandilli Rasathanesine göre 5 gözüküyor. Bize gelen hiçbir problem yok." diye konuştu.







Kaynak: TRT Haber

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