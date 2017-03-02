



Selanik yakınlarında Aleksandria ilçesinde yaşayan Batı Trakya’lı soydaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurduğu derneğin içindeki Mescid polisin müdahalesi sonucu kapatıldı.

Batı Trakya’dan yıllar önce daha iyi bir çalışma ortamı ve güzel bir yaşam düşüncesiyle göç ederek yerleştikleri Selanik yakınlarındaki Aleksandria ilçesinde yaşayan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlık insanı, kendi imkanlarıyla kurdukları derneğin çatısı altında bulunan ve çocuklarına dinlerini öğrenmeleri için Kur’an kurslarının yanısıra ibadetlerini yerine getirdikleri Mescid polisin müdahalesi sonucunda kapatıldı.

Dernekler yasasına göre, tüzüklerinde Kur’an kursu ve dini etkinlikler yapma maddesi bulunmasına rağmen Polisin müdahalesiyle Mescid’in kapatılması bölgede yaşayan soydaşlarımızı derinden sarstı.

İmathia İli Müslümanları Eğitim, Kültür ve Spor Derneği Başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu, yaşanan bu tatsız olayı BİRLİK Gazetesi’ne şu sözlerle değerlendirdi.

'Bu Duruma En Çok Çocuklarımız Üzüldü'

“Biz kendi imkanlarımızla yarattığımız derneğimize bağlı bu Mescit’in içinde Cuma namazı ve ramazan ayında da Teravih namazlarını kılıyoruz. Ayrıca bir hocamız tarafından da çocuklarımıza dinimizi öğretmek üzere Kur’an öğretiliyor, bundan başka da bir amacımız yok zaten. Dinimizin gereğini yerine getirmek ve çocuklarımıza dinlerini öğretmek gayet doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ancak maalesef birileri bizim gibi dünmüyor ve bize Mescit’in izinsiz olduğunu ve derhal kapatılması polis tarafından söylendi.

Biz kendilerine bizim derneğimizin tüzüğünde Kur’an kursu ve ibadetlerin yapılabileceği yazılı. Bize ayrıca Eğitim Bakanlığı’ndan izin almamız gerektiğini söylediler. Ne diyeceğimiz bilemiyorum, çok şaşkınız ve çok üzgünüz. Burasının ibadet yeri olarak kullanılamayacağını, böyle bir iznin olmadığını söylediler bana. Ben de çok şaşırdım. Derneğimiz ve dernekteki küçük Mescid’imiz iki senedir böyle çalışıyordu. İbadet yeri olarak kullanmak için çalışma izni başvurusu yapacaksınız dedi polisler. Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’ndan izin almanız gerekiyor dediler. Ve o izin çıkana kadar da burasını kapatmak zorundasınız dediler. Biz de istemeye istemeye Mescid’i kapatmak zorunda kaldık. Çocuklarımız dinsiz imansız olmasınlar diye uğraşıyoruz. Bu Mescid’te çocuklarımıza Kur’an’ı öğretiyoruz ve Cuma namazı kılıyoruz, hepsi bu kadar, bunun kimseye bir zararı yok. İnanın bu duruma en çok çocuklarımız üzüldü.”

Kaynak: Brilik Gazetesi