Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Rumeli Balkan Buluşmasına katıldı. Müezzinoğlu, kendilerine düşenin, geldikleri bölgelerdeki insanların sorunlarını unutmamak, oradakilere sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Balkanlar'ın her köşesindeki eserlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2000 yılının Haziran ayında yaptığı Makedonya ziyaretine değinerek, "Baktım ki Recep Tayyip Erdoğan'daki Balkanlar hasreti, özlemi sanki benden daha çok. Kıskandım. Ömür boyu siyaset yasağı olan, cezaevinden yeni çıkan biri o toprakları, o imkansızlıklar içinde o bölgenin insanlarıyla gece gündüz demeden gezdi, yaşatılması için eline imkan geçince de ne gerekiyorsa yaptı" diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından, Balkanların her köşesindeki 4 bin 500 eserin tekrar ayağa kaldırıldığını vurgulayan Müezzinoğlu, Manastır'da Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü okulu ziyaret ettiklerini anlattı. Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bazıları Atatürk'ü kullanır, bazıları Atatürk'ten geçinir, bazıları Atatürk'ün gölgesine yan gelip yatar ama biz gereğini yaparız. Bazen Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim alınıyorlar. Onlar samimiyetle söylüyorum. 'Atatürk'ten geçiniyorsunuz, Atatürk'ü kullanıyorsunuz, onun gölgesine yan gelip de yatıyorsunuz' diyorum. Çünkü o büyük önder Mustafa Kemal Atatürk her bir tarafından kuşatılmış, bölünüp, parçalanıp yok edilmek istenen bir millete inanarak ve güvenerek 'Ya istiklal ya ölüm' demiştir. Bu ülkenin vatandaşı olarak bu genç cumhuriyeti bırakanlara asla nankörlük yapma hakkım yoktur. Mirası büyütmek, geliştirmek herkesin boynunun borcudur, sorumluluğudur."

Kaynak: Haberler.com