9 Mart 1983 tarihinde ASALA terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıyla şehit olan Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar, bu sabah basın mensupları ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Goran Aleksiç’in de katıldığı bir törenle anıldı.

Tören, Galip Balkar’ın çalışma masası ve şahsi eşyaları önünde gerçekleştirildi.

T.C. Belgrad Büyükelçiliğinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Anma töreninde Büyükelçi Balkar’a yönelik saldırı sırasında şoförü Necati Kaya ağır yaralanmış, saldırganların kaçmasını engellemeye çalışan Sırp öğrenci Željko Milivojević ise saldırganlar tarafından öldürülmüştür.



ASALA terör örgütü 1973 ile 1994 yılları arasında yurt dışında görevli diplomatlarımız ile ailelerinden 36 kişiyi şehit etti. Tarihte başka hiçbir ülke bu kadar kısa süre içinde bu sayıda diplomatını teröre kurban vermemiştir.

Bu vesileyle, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizi hedef almaya devam eden terörü bir kere daha lanetledik. İnsanlığa ve modern hayata en büyük tehditlerden birini teşkil eden terörizme karşı ancak devletlerin biraraya gelip ortak mücadele etmesiyle başarı kazanılabilir.”