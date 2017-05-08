Arnavutluk’ta ana muhalefet partisi Demokrat Parti lideri Lulzim Başa, 18 Haziran’da yapılması planlanan erken parlamento seçimlerini yapılamayacağını söyledi.

Partisinin seçimlere katılmama kararı almadığını vurgulayan Başa, buna karşın muhalefet partileri olmadan seçimlerin yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Başa, 13 Mayıs’ta düzenlenecek protestonun Arnavutluk’ta yapılanların en büyüğü olacağını duyururken, ülkede adil ve demokratik bir seçim ortamı oluşması için karşı tarafla siyasi diyaloga hazır olduklarını kaydetti.

Diğer yandan Başbakan Edi Rama, Demokrat Partiyi artık beklemeyeceklerini ve muhalefet katılmasa bile 18 Haziran’da seçime gidileceğini açıkladı.