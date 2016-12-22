Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'yle bütünleşme sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, “Son dönemde, özellikle yargı reformu kapsamında atılan adımların katılım müzakerelerine başlanmasıyla sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Arnavutluk’un AB’ye büyük katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani’yi, misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Avrasya Tüneli’nin açılış törenine katılımları dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya ile Avrupa kıtalarını 5. kez birleştiren ve kendileri için önemli olan projenin, Sultan Abdülhamit’e ve onların eskiz çalışmalarına kadar uzanan tarihî bir özelliğinin olduğunu belirtti.

“Türkiye’nin Arnavutluk’a katkıları devam edecek”

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’un güvenlik alanına yaptığı katkılardan dolayı memnun olduklarını, Türkiye’nin Arnavutluk ordusunun uluslararası görünürlüğüne, eğitimine ve modernizasyonuna olan katkılarının devam edeceğini; Arnavutluk'un Avrupa Birliği'yle bütünleşme sürecinde kaydettiği ilerlemeyi yakından takip ettiklerini söyledi.



“Son dönemde, özellikle yargı reformu kapsamında atılan adımların katılım müzakerelerine başlanmasıyla sonuçlanmasını ümit ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’un AB’ye büyük katkı sunacağına inandıklarını belirtti ve “Zira Arnavutluk, Balkanların barış ve istikrarı için kilit bir ülkedir. Son yıllarda Arnavutluk'un bu yolda, başta Sırbistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi olmak üzere izlediği yapıcı politikayı takdir ediyoruz” diye ekledi.

“Hedefimiz ikili ticaret hacminin 1 milyar dolarak çıkarmak”

Türkiye’nin Arnavutluk’la ikili ticaret hacminin geçen yıl 300 milyon doları aştığını; ancak bu rakamın yeterli olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Serbest Ticaret Anlaşmamızın, yatırımlar, hizmetler ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini, bu sayede ikili ekonomik ilişkilerimizde yeni bir sıçrama yakalanmasını temenni ediyoruz ki yakında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız da bir Arnavutluk ziyareti ayrıca yapacaktır. İkili ticaret hacmimizin en kısa sürede, en az 1 milyar dolara çıkması hedefimizdir. Türk firmalarının Arnavutluk’taki yatırımları yaklaşık 3 milyar dolara, bunların sağladığı istihdam gücü ise 9 bin kişiye ulaştı. Özellikle enerji, tarım, altyapı, turizm, imalât gibi sektörlerde Arnavutluk, müteşebbislerimize cazip imkânlar sunuyor.”

“FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani ile terörle mücadeleyi de ele aldıklarını, özellikle her iki ülkenin millî güvenliği için tehdit oluşturan Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadele konusunu görüştüklerini açıkladı ve “Bu konuda bizlere verdiği destek sebebiyle Sayın Nişani’ye şahsım ve milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum. Arnavutluk topraklarının Türkiye'ye tehdit teşkil eden unsurlardan arındırılması, bizim de haklı beklentimizdir. Terörle mücadele ve güvenlik alanında, Arnavutluk emniyetiyle verimli bir iş birliği içerisindeyiz. Ülkemiz terörle ve organize suçlarla mücadeledeki tecrübelerini Arnavutluk'la paylaşmaktadır. Bu alanda eğitim programları düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra bu işbirliğini geliştireceğiz” diye konuştu.

“Tiran Namazgah camii, iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun nişanesi olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde yaşayan Arnavut kökenli kardeşlerimiz, bizler için kültürel bir zenginliktir. Tiran ve İşkodra'daki Yunus Emre Enstitülerimiz ile Ankara'daki Şemseddin Sami Fraşeri Arnavut Kültür Merkezi'nin faaliyetlerinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. 13 Mayıs 2015 tarihinde değerli dostum Nişani'yle temelini attığımız Tiran Namazgâh Camii, hamdolsun hızla yükseliyor. Namazgâh Camii, iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun bir nişanesi olacaktır. İnşallah ortak gayretlerimizle, bu camiyi kısa zamanda bitirip, kardeşlerimize hediye edeceğimize inanıyorum.”

Kosova'nın tanınması, uluslararası ve bölgesel örgütlerde yer almasına yönelik desteklerinin süreceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve kendisiyle bu gelişmeleri gözden geçireceklerini açıkladı.



Gazi Mustafa Kemal'in “Biz Arnavut milletini severiz, kardeş tanırız, kendimizden uzak görmeyiz" sözlerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı ile Arnavutluk Telegrafik Ajansı arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının da hayırlı olmasını diledi ve açıklamasını, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani’ye ziyaretleri için teşekkürlerini yineleyerek tamamladı.



Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı