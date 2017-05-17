Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Sarayda gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump’a görüşme için teşekkür eden ve kendisini seçimlerde elde ettiği tarihî zafer için kutlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları baş başa görüşmede köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldıklarını belirtti.

“Aramızdaki İlişkileri Güçlü Tutmamız, Küresel Barış Ve İstikrar İçin Önemlidir”

Türkiye ile ABD arasındaki bağların, demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde geliştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız, karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir. Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle de iki ülkenin göstereceği yakın iş birliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır” diye konuştu.

Türkiye’nin ABD ile Birleşmiş Milletler, NATO ve G-20 gibi kilit kuruluşlar içinde zaten yakın iş birliği içinde olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere her alanda diyalog ve dayanışmamızı daha da artırmanın kararındayız. Doğrusu ben bu ziyaretimizi bu bakımdan tarihî bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

“YPG-PYD’nin Muhatap Alınması Uygun Değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Gerek ikili görüşmemiz, gerek biraz sonra yapacağımız heyetler arası görüşmenin geleceğimize yönelik çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize, fırsat tanıyacağına inanıyorum. Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi alanlarında iş birliğimizi artırma konusunda hemfikiriz. DEAŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG-PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması, bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir.”

“FETÖ Konusundaki Beklentilerimizi Açıkça İfade Edeceğim”

Terör örgütlerinin faaliyetleri bahane edilerek, bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye, Irak, Yemen ve Libya’daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. İki müttefikin dayanışma ve yakın iş birliği, eli kanlı cinayet şebekelerini bertaraf etmek için kâfidir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim” dedi.

Suriye ve Irak’ta atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın seçim zaferinin Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açtığını dile getirdi ve “Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırısı sonrası takınılan kararlı tutumu oldukça yerinde buluyoruz” diye ekledi.

“Terör Örgütleriyle Mücadele Konusunda Geçmişte Yaşanan Hatalar Telafi Edilmeli”

“Terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel istikrar ve güvenliğin temininde Türkiye-ABD iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Trump ile istişarelerimizi yoğunlaştırma, iş birliğimizi bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmenin kararlılığı içindeyiz. Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasın diliyorum. Sayın Başkana nazik daveti ve konukseverliği için teşekkür ediyorum. Kendilerini de en yakın zamanda ailesiyle birlikte ülkemde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.”

Abd Başkanı Trump: “Terörle Mücadelesinde Türkiye’yi Destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamanın kendileri için bir onur olduğunu belirterek sözlerine başlayan ABD Başkanı Trump da Türkiye’nin müttefik ve iş birliği içerisinde oldukları bir ülke olduğuna işaret ederek, “Günümüzde ise ortak tehlikelerle birlikte mücadele ediyoruz. Türk halkı geçtiğimiz yıllarda ve hâlâ yakın bir zaman içerisinde çok üzücü terör saldırılarına maruz kalmıştır. Türkiye’yi destekliyoruz ve Türkiye’nin terörle mücadelesinde Türkiye’yi destekliyoruz, Türk halkını destekliyoruz, onların yanında yer aldığımız bilmelerini istiyoruz. Türk halkının ve Türkiye’nin PKK’yla mücadelesini de destekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Suriye Krizi

Suriye krizine de değinerek, barışçıl bir çözümün bulunması amacıyla Suriye’de çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirten ABD Başkanı Trump, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ikili ilişkilerimiz her iki ülkenin de yararına askerî anlamda ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda nasıl ilerletilebileceğini konuştuk. Aynı şekilde Sayın Erdoğan’la ve ortak ateşkese varılması, insanlık haysiyetine yakışır bir şekilde ve barışın sağlanması neler yapabileceğimizi konuştuk” dedi.

Son derece başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen ABD Başkanı Trump “Önümüzdeki yıllarda da terörizmle birlikte savaşmak için ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yle de benzer şekilde kendileriyle sahip olmuş olduğumuz ilişki de gerçekten alt edilemez bir ilişki” sözlerine yer verdi.

Heyetler Arası Görüşme Ve Öğle Yemeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Aynı zamanda heyetler arası görüşmenin de gerçekleştirildiği yemekte; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.



Yemeğin ardından ABD Başkanı Trump tarafından makam aracına kadar uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Blair House’a geçti.