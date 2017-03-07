Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları ile Antalya'da bir araya geldiği, toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği bildirildi.
Gündem Suriye ve Irak
Toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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