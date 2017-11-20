



Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Yaklaşık 4,5 haftadan beri Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki ön görüşmelerde taraflar uzlaşamadı.

Göç konusunun ana tartışma başlığı olduğu görüşmeler, Hür Demokrat Parti'nin çekildiğini açıklamasıyla son buldu.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela Merkel "Jamaika koalisyonu" kurma hedefiyle yapılan ön görüşmelerde Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bir açıklama yaptı.

Görüşmelerde çözüm bulmak için her şeyi denediğini söyleyen Merkel, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek.

Koalisyon görüşmelerinin tarafı olan diğer iki partinin liderleri de anlaşmaya çok yaklaştıklarını ifade ederek Hür Demokrat Parti'nin çekilme kararına tepki gösterdi.

Almanya'da şimdi erken seçim veya azınlık hükumeti kurma gibi seçenekler gündeme gelebilir.

Jamaika koalisyonu nedir?

CDU/CSU, FDP ve Yeşillerin oluşturması beklenen hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılıyordu.

Kaynak: TRT Haber