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14 Şubat 2017 Salı

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Almanya'da Camilere Yönelik Saldırılar Rekor Seviyeye Ulaştı

Almanya’da camilere yönelik saldırılarının arttığı ve rekor seviye ulaştığı bildirildi. 2016’da Almanya'da camilere yönelik 91 saldırı yapıldı.

14 Şubat 2017 Salı 10:06
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Almanya'da Camilere Yönelik Saldırılar Rekor Seviyeye Ulaştı



Almanya’da camilere yönelik saldırılarının arttığı ve rekor seviye ulaştığı bildirildi.

Alman hükümeti, Yeşiller Partisi Milletvekili Monika Lazar’ın soru önergesine verdiği cevapta, Almanya’da 2016'da camilere karşı 91 saldırının yapıldığı belirtildi.

Camilere en fazla saldırının 21 olayla Kuzey-Vestfalya eyaletinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu eyaleti, 15 saldırıyla Aşağı Saksonya, 9’ar saldırıyla da Baden-Württemberg ve Saksonya eyaletleri izlediği, Schleswig Holstein, Hessen ve Bavyera’da 6’şar, Thüringen ve Brandenburg’da 4’er, Saarland ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 3’er, Berlin ve Rheinland Pfalz’da 2’şer ve Saksonya-Anhalt eyaletinde de 1 camiye saldırı yapıldığı kaydedildi.

Bu saldırılardan 12’sinde en az bir zanlının tespit edilerek olayın aydınlatıldığı aktarılırken Almanya genelinde caimilere yönelik saldırılarda sadece Saksonya eyaletinde 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

 "Sokakta yürüyen Müslümanlara da saldırılar arttı"

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, yaptığı açıklamada Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırıların arttığına kendilerinin de tanıklık ettiğinin altını çizerek, sadece camilere yönelik değil sokakta yürüyen Müslümanlara da hem fiili hem sözlü saldırıların arttığını söyledi. 

Kaynak: TRT Haber

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