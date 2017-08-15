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15 Ağustos 2017 Salı

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'AK Parti'de Çok Daha Köklü Bir Değişime İhtiyacımız Var'

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Sincan Harikalar Diyarında düzenlenen törende konuştu.

15 Ağustos 2017 Salı 12:22
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'AK Parti'de Çok Daha Köklü Bir Değişime İhtiyacımız Var'

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Sincan Harikalar Diyarında düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bugün kurumsal bir yapı olarak AK Parti'nin kuruluşunun 16. yılını kutluyoruz. Ama AK Parti'nin davası, binlerce yıllık geçmişe sahip. AK Parti, dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığına, hizmetkarlığına talip bir partidir. AK Parti, Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için gece gündüz çalışan bir partidir." dedi.

Erdoğan, "11 milyon üyemize Sincan'dan, Ankara'dan sesleniyorum; 2019'un Mart'ında 2019'un Kasım'ında bunu iki ile çarpmaya hazır mıyız? Bunu iki ile çarptığımız zaman bilesiniz ki devran farklı dönecektir. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kasım 2019'da farklı dönecektir ve Mart 2019'da farklı gelişecektir." şeklinde konuştu.

"AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının her biri elbette çok önemlidir, çok kıymetlidir." diyen Erdoğan, "Ancak hiç kimse kerameti kendisinde görmesin. Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, ondan aldığımız büyük destek var. AK Parti, kimsesizlerin kimsesi, sesini duyuramayanların sesi, gücü yetmeyenlerin eli kolu olduğu için bunca yıl milletimiz tarafından sahiplenildi. Biz bu partiyi milletimizle kurduk, saldırıları milletimizle göğüsledik " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyaset meydanı er meydanıdır. Eğer başarı istiyorsanız, hele hele iktidar istiyorsanız çalışacaksınız, terleyeceksiniz, mücadele edeceksiniz. Yoksa Almanya'nın Focus dergisine AK Parti'yi şikayet etmekle iktidar olamazsın. Öbür taraftan kalkıp yalan dolan her türlü yolsuzluğu yapmak suretiyle AK Parti'yi alt edemezsin. Eğer yürek varsa önce dürüst olacaksın ve bu yolda ne söz veriyorsan onu yapacaksın."


"Değişim tabii bir olgu"

Değişimin tabii bir olgu olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Her kongrede teşkilatlarımızı her seçimde milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı aynı şekilde bunların altındaki kurulları, il genel meclislerini, belediye meclislerini belirli oranlarda değiştirmek suretiyle bugünlere geldik. Sadece bu defa çok daha köklü bir değişime ihtiyacımız var. Başarılı olan arkadaşlarımızla elbette yolumuza devam edeceğiz. Yıllardır partimize çok önemli hizmetler vermiş arkadaşlarımızın bazılarıyla farklı platformlarda çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun yanında yılların verdiği bir yorgunluk ve yıpranmışlık sebebiyle görevini devretmeye hazır arkadaşlarımızın olduğunu zaten biliyoruz."


"Bütün bunlar bir tasfiye harekatı değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa AK Parti il, ilçe kongrelerinde belde kongrelerini ve atamaları bitirdiklerini belirterek, "Şimdi ilçeler başlıyor, iller başlıyor ve böylece inşallah şubat sonuna kadar bütün bunları bitireceğiz. Yeni bir süreç... Bütün bunlar bir tasfiye harekatı değildir, bu böyle bilinmeli. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu hizmet kervanında görev değişimi gayet tabiidir. Esasen AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için hiçbir unvana hiçbir özel görevlendirmeye de ihtiyaç yoktur. Kendini bu büyük ailenin mensubu olarak gören herkes, partisi ve ülkesi için elinden geleni yapmıştır ve inanıyorum ki yapmaya da devam edecektir. Teşkilatlarımızdaki değişim ihtiyacını vurgulu bir şeklide dile getirmemizin sebebi, 2019'a kadar yürütmemiz gereken hazırlıklarımızdır, bunun için de gayretli olmamız lazım." şeklinde konuştu.

"15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele şehitlerimize, en son Karadeniz'de 15 yaşında hain kurşunların hedefi olan Eren yavrumuza karşı mahçup olmamak için bu hedeflerimize ulaşacağız." diyen Erdoğan, "Bunun için 2019 seçimlerinde milletimizle 2002 yılından beri sürekli tazelediğimiz ahdimizi bir kez daha ve çok daha güçlü bir şekilde inşallah yenileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile iltisaklı kişileri partimizden uzak tutmak ise hepimizin en başta gelen görevidir. Bu konuda en küçük bir gevşekliğe müsamaha göstermemeliyiz." dedi.


"Biz geldiğimizde gençler 45 liracık burs alıyordu, şimdi 425"

"Biz geldiğimizde burs olarak ne alıyordu gençler... 45 liracık. Şimdi 425. Yeni eğitim-öğretim yılında Sayın Başbakan biraz daha artacak mı diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Gençler de inanıyorum bunun kadir kıymetini bileceklerdir." diyen Erdoğan, "108 yeni üniversite açtık, toplam rakam 184. Artık üniversitesi olmayan ilimiz yok. 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var. Artık bazı vilayetlerde, İstanbul, Ankara'nın dışında da, iki üç üniversite olmaya başladı. Gençlik ve Spor'da 537 yeni yüksek öğrenim yurdu açtık, toplam sayı 727'ye çıktı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Şimdi bol miktarda tıp fakültesi ve sağlık bilimleri üniversitesi kurmak suretiyle istiyoruz ki doktorlarımızı artıralım ve açığımız olmasın. Bunlar bizden önce olan şeyler değildi. Bizimle başladı ve artarak devam edecek."

"Sığındığımız liman yine milletimiz oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2007 yılında 27 Nisan bildirisi ve buna karşı hükümetimizin verdiği güçlü cevap, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası. AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek için oynanan oyunlar, sergilenen hukuk garabetleri. Yapılan mitingler karşısında sığındığımız liman yine milletimiz oldu." dedi.


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