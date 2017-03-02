Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Samsat ilçesinde saat (TSİ) 14.07'de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedildi.

İlk depremin ardından saat 14.16'da 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

Kısa aralıklarla 13 artçı sarsıntının daha kaydedildiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AFAD'ın açıklaması

Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Başkanı Osman Ertuğrul Altuğ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi." dedi.

Altuğ, yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 13.07'de 5,5 büyüklüğünde depremin ardından Vali Abdullah Erin başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Ekiplerinin Samsat ilçesinde çalışma yaptığını ifade eden Altuğ, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi." dedi.

Altuğ, ekiplerine çevre illerden de ekiplerin destek verdiğini aktardı.

Bu arada, deprem nedeniyle Adıyaman merkezdeki Musalla Caddesi'nde bulunan Musalla Camisi'nin minaresinde hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bazı bölümlerinde çatlamalar görülen minareyi yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Musalla Mahallesi'nde bir evin çatısında da hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber