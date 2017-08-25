



ABD'nin Florida eyaletinde iki siyahiyi öldüren beyaz Amerikalıya verilen idam cezası infaz edildi.

Yıllar önce iki siyahiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıp idama mahkum edilen beyaz Amerikalı Mark Asay'ın (53) cezasının infazı, tutuklu bulunduğu Railford'daki eyalet hapishanesinde ABD'de ilk kez kullanılan zehirli iğneyle gerçekleştirildi.

İdam Cezası Bilgi Merkezine göre, Florida'da idamın yasallaştığı 1976'dan bu yana eyalette ilk kez bir beyaz Amerikalının siyahi cinayeti işlediği gerekçesiyle idamı gerçekleştirildi.

İnfaz işlemi, perşembe günü öğleden sonra, ABD Yüksek Mahkemesinin Asay'ın idam kararında yürütmenin durdurulması talebini reddetmesinin ardından yapıldı.

Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan motifler ve gamalı haç dövmeleri taşıyan Asay, 1987'de Jacksonville kentinde iki siyahi Amerikalıyı ırkından dolayı kasten öldürmekten idama mahkum edilmişti. Asay, o tarihten bu yana Florida'da idam edileceği günü bekliyordu.

Eyalette 20'den fazla siyahinin beyazları öldürmekten idam edildiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü ise Asay'ın infazı nedeniyle eyalet yönetimini kınayan bir açıklama yayımladı. Örgüt açıklamasında, "Mark Asay için çok geç ama Florida'nın bir defalık ve herkes için idam cezasına son vererek hala tarihin doğru tarafında olma şansı bulunuyor." ifadesini kullandı. TRT