



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin öncelikli amacının bölgedeki gerilimin düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Nauert, "Tansiyonun düşürülmesine hizmet eden ve iki tarafın bir araya gelmesine zemin hazırlayan tüm adımları kesinlikle destekliyoruz. Statükonun korunmasını destekler, tüm tarafların statükoya bağlı kalmasını memnuniyetle karşılarız." şeklinde konuştu.

"Barışın kolaylaştırılması için çalışıyoruz"

Sözcü, İsrail'in metal dedektörler yerine yüksek teknolojiye sahip kameralar koyma kararının ABD tarafından nasıl karşılanacağı sorusu üzerine ilgili tarafların kendi aralarında uzlaşabilecekleri yöntemleri kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Nauert, "Biz destekleyiciyiz ve barışın kolaylaştırılması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin'e destek vermek ve İsrail'in ihlallerini protesto etmek amacıyla İsrail'e gitmek isteyen ancak başkent Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda uçağa alınmayan Amerikalı aktivistlerle ilgili bir soruya da cevap veren Nauert, ifade özgürlüğünü önemsediklerini, ancak konunun asıl muhatabının bu yolcuların ülkeye girişine izin vermeyen İsrail yönetimi olduğunu belirtti.

Şu anki önceliklerinin bölgedeki gerilimi düşürmek olduğunu dile getiren Nauert, bundan sonra bu tür konuları daha derinlikli bir şekilde tartışabileceklerini ifade etti. TRT