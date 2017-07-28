



İsrail askerleri, güvenlik kontrolü olmaksızın Müslümanlar'ın Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdi. Bunun üzerine Müslümanlar boykotlarını bırakarak, kutsal mekana akın etti.

Ancak, İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yönelik ihlalleri sürüyor. İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girdi ve cemaati güç kullanarak dışarı çıkarmaya çalıştı.

2 kapıda namaz kılan Filistinliler'in arasına giren İsrail güçleri, plastik mermilerle ateş açtı. Filistinliler'in üzerine gaz bombaları da atıldı. İlk belirlemelere göre 100 kişi yaralandı.

Çatışmanın, İsrail güçlerinin Filistin bayrağını indirmesi üzerine çıktığı sanılıyor.

İsrail güçlerinin, müdahale etmek için Kıble Mescidi'ndeki kapılarından birini kırmaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan içerde bulunan basın mensupları, İsrail birimlerinin elektriği kestiğini söyledi.



Filistin Kızılayı yetkilileri ise İsrail güçlerinin, Aksa'da namaz kılan 115 kişiyi alıkoyduğunu, 2 Aksa muhafızını da gözaltına aldığını duyurdu.

Bir kişi hayatını kaybetti

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te ise Mescid-i Aksa'ya destek gösterilerine müdahale ederken, ateş açtı.

Başından ağır yaralanan 21 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

50 yaş altındakilere namaz yasağı

Bu arada İsrail polisi 50 yaş altındaki kişilerin Kudüs'teki kutsal alanda Cuma Namazı kılmasını yasakladı.

Mescid-i Aksa'ya giren Müslümanlar ise İsrail'in böyle bir yaş kısıtlaması getirmesinden endişe ettikleri için Mescid-i Aksa'da beklemeyi tercih etmişti.

İsrail yönetimi geçmişte de birçok sefer, belirli yaşın altındaki Müslümanlar'ın Mescid-i Aksa'ya girişine yasak getirmişti.

Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları Kahire'de toplandı

Öte yandan Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki artan ihlalleri sebebiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanları, Filistin halkının mücadelesinden övgüyle bahsederek, İsrail'in geri adım atmasını memnuniyetle karşıladı. TRT