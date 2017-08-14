banner43

banner42

14 Ağustos 2017 Pazartesi

Başsavcı Zvrlevski’nin Görevden Alınması... Devlet Kurumlarına Türk Müdürler Getirildi Makedonya ile Katar Arasında Vizeler... Başsavcı Zvrlevski Hakkındaki Tartışmaları... Meclis Kürsüsünde Gerginlik Yaşandı Seçim Kampanyası 25 Eylül’de Başlıyor Başsavcı Zvrlevski Tartışması Bugün... "Dillerin Kullanımı Yasası"... Mecliste, Zvrlevski’nin Görevden Alınması... Yerel Seçimler 15 Ekim’de Yapılacak Başbakan Zaev “Dillerin Kullanımı... T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız... Cumhurbaşkanı İvanov Tatil İçin Türkiye’de Bakanlar Kurulundan Türkiye’ye Teşekkür ABD Büyükelçisi Baily Makedonya Gündemini...
Hafta Sonu Üsküp’te 30 Trafik Kazası... Makedonya Genelindeki Orman Yangınları... Havalar Makedonya Genelinde Yeniden Isınıyor Yol Durumu: Sınır Kapılarında Yoğunluk... Yağışlar, Orman Yangınlarını Büyük... Ohri Çerçeve Anlaşmasının 16. Yıldönümü Kondova’daki Yangın Halen Kontrol Altına... Yola Çıkacak Sürücülere Uyarı Hafta Sonu Havalar Serinleyecek Karaborsacılara 500 Avro Para Cezası... T.C. Üsküp Büyükelçiliğinin Yeni... Bunaltıcı Sıcaklar Bugün de Etkili... Süper Kupa'da Saha Dışı Olaylarda... Güneşli ve Sıcak Hava; Sıcaklıklar... Sağlık Bakanlığı: “Sıcaktan Korunma...
43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Akıncı Üssü Davasında Onuncu Celse Paris'te Araçlı Saldırı Bodrum Yine Sallandı Hainlerin Giyeceği Tek Tip Kıyafetin... İhanet Girişiminin Merkezi Akıncı... Kosova’daki Türk Düşmanlığı Devam... Diyanet İşleri Başkanı Görmez Emekli... Büyük Kudüs Mitingi'nde Yürekler Mescid-i... Kapıkule'de Gurbetçi Yoğunluğu Yaşanıyor 50 Yaşın Altındakilere Cuma Namazı... ABD Dışişleri Bakanlığından Mescid-i... Dr. Sadık Ahmet Sevgisi Devam Ediyor! Türkiye’de Başbakan Yardımcılarının... Dr. Sadık Ahmet Vefatının 22. Yıldönümünde...
Cumhurbaşkanı İvanov, Bütçe Değişikliğini... Makedonya ile Türkiye Yılın İlk Yarısında... Başbakan Yardımcısı Akdağ, Makedonya... Başbakan Zaev Türkiye’den Gelen İşadamlarıyla... 2017 Bütçe Değişikliği Meclisten... Asgari Ücretin 12 Bin Denara Çıkması... Bütçe Değişikliği Tartışmaları... Bütçe Değişiklikleri Meclis Genel... Ramstore Yeni “Express” Marketini... Otoyolların Tamamlanması Fazladan 120... MATTO, Adıyamanlı İşadamlarını Ağırladı Makedon-Türk İş Forumu Yapılacak Makedonya ile Türkiye Turizmde “Rekor”... Mayıs’ta Makedonya’ya gelen Her 3... Kazakistan, Makedonya’dan 5 Otobüs...
Beşiktaş, Struga’da İkinci Galibiyetle... Fenerbahçe’nin Rakibi Vardar’dan... Beşiktaş Hentbol Takımı Struga’daki... Süper Lig’de Sezon Bugün Başlıyor Vardar-Fenerbahçe Maçı Biletleri 300... Ramil Guliyev Türkiye’ye Altın Madalya... FİFA Sıralaması; Türkiye 33, Makedonya... Genç Kalemler Yeni Sezon Hazırlıklarına... Vardar-Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatlarına... Zidane: “Makedonya’da Çok İyi Ağırlandık” Üsküp’te Süper Kupa’yı Real Madrid... Vardar-Fenerbahçe Maçının Biletleri... Elif Elmas Fenerbahçe’yle İlk Maçına... Mourinho ve Zidane Basın Toplantısı... Real Madrid ve Manchester United Üsküp’te...
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Saraybosnalılarla... Türk Tiyatrosu Yeni Oyunuyla Ohri Yazı... Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Atilla... Güner İsmail ve Ramadan Ramadani Kültür... Üsküp’te Telif Hakları Yasası Tartışıldı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Ohri’de... Karadağ Şavnik Şehir Meydanı TİKA... TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Bu Akşam... Ramstore Mall’da “Türk Film Akşamı”... TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Üsküplüleri... 'Hedefimiz Sivil Toplum Düşüncesine... TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Bu Akşam... ZOR Derneği 15 Temmuz Kahramanlarını... Türk Dünyası'nın Genç Yetenekleri... Makedonyalı İzciler İstanbul’da Kampa...
Gotse Delçev Üniversitesi Türkoloji... Struga’daki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda... T.C. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Vizyon... Türkçe Yeterlilik Sınavı İçin Başvurular... Türkiye Stajlarında İkinci Dönem Başladı Kahveci: “Görevimden Alnı Açık ve... “Bleta” Yuvası Müfettişlerce Denetlendi Vizyon Üniversitesinden Sakarya Üniversitesine... Uluslararası Türkologlara “Yabancı... Sırbistan’da Göçmen Kaçakçılığı... T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal... Ohri’deki Depremler ‘Kardeşlik-Birlik’... Karadağ’da Şehit Ömer Halisdemir... Resneli Öğrenci Mehmet Alçe Akademik... İsa Bey Medresesi Bu Yıl 178 Mezun Verdi
Başsavcı Zvrlevski’nin Görevden Alınması... Türk Milletvekilleri “Dillerin Kullanımı... Zvrlevski Görevden Alınıncaya Kadar... Bulgar Hükümeti de Anlaşmanın İçeriğini... Stavridis: ‘NATO’nun Bir Sonraki Üyesi... 'Anlaşma Makedonya ile Bulgaristan Arasında... Mogherini: ‘Makedonya’da Yeni Başlangıç... Çipras: AB ve NATO Üyeliği için Önce... Sırp Bakan Daçiç’ten Makedonya ile... Dışişleri Bakanı Dimitrov’dan Avusturya... VMRO-DPMNE Koalisyonu, 10 Milletvekili... BDİ Genel Başkanı Ahmeti Arnavut Parti... THP: “TMBH Kumanova Şubesi THP’ye... Başbakan Zaev NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le... Arnavut Liderler Ali Ahmeti ve Menduh...
TİKA’dan, Kosova’ya Tıbbi Cihaz... Tatilde Yaz Gribine Yenik Düşmeyin! Resne Sağlıkevine Türk Müdür Atandı Simnicalı İki Kişinin Ölümüne “Hantan”... İbn-i Sina Makedonya Türk Sağlıkçılar... Karadağ Klinik Merkezi Göz Hastalıkları... TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği...
Üsküp’te 400 Çocuğun Sünnet Şöleni... Suhareka İle Serik Belediyeleri Kardeş... İlhami Emin 86 Yaşında Kendi Mesleğini İcra Edenler Tüm Zorlukların... “Berberliğin Asıl Zenginliği İnsani... Tophane Camiinde İnşaat Çalışmaları... Makedonya “İstanbul Sözleşmesi”ni... Şehit Aileleri ve Gaziler Balkan Turuna... “El Hilal” İhtiyaç Sahibi Ailelerin... Süper Kupa Vesilesiyle Üsküp’te Etkinlikler... Sosyal Yardım Alan 2 Bin Çocuk Ücretsiz... Makedonyalı Okçular Kahramanmaraş’tan... TİKA’dan Arnavutluk’ta Yetimlere... Ohri’de Vatandaşlar Belediyenin İftar... Türk Öğrenci Aydanur Nezir’in Tasarımı...

43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:31
Bu haber 94 kez okundu
43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

 

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-14 Ağustos'ta yurt genelinde güvenlik güçlerince bin 201 operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 319, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 87, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 267, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da üç zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Şırnak, Tunceli, Muş, Hakkari ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 15 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 15 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 2 ton 780 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 37 el bombası, 33'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 47 silah ele geçirildi.


Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik son bir haftada 79 ilde bin 942 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 132 kilogram esrar, 152 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 16 bin 856 uyuşturucu hap ile 2 milyon 268 bin 910 kenevir bitkisi, 671 bin 370 paket kaçak sigara ve 47 ton 293 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 bin 809 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 33 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 151 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 682'si denizlerde olmak üzere 4 bin 879 kişi yakalanırken, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 182 kişi gözaltına alındı.


Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 2 bin 703 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen bin 264 kişiden 152'si gözaltına alındı.


Asayiş ve trafik denetimleri

Açıklamada 9 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi"ne ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla 2 bin 731 kontrol noktasında yapılan uygulamaya toplam 8 bin 460 personel katıldı. 183 bin 505 araç ve sürücü kontrol edilirken 5 milyon 916 bin 594 lira cezai işlem uygulandı, 3 bin 690 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 81 ilde, 8 bin 918 personelin katılımıyla çocukların vakitlerinin büyük bölümünü geçirdikleri lunapark, park ve bahçeler, internet ve oyun salonları ve çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler gibi yerlerde de “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-3” gerçekleştirildi.

Bu uygulamada 13 bin 224 umuma açık yer denetlendi, bunlardan 480’ine cezai işlem uygulandı. 60 bin 619 şahıs kontrol edilirken, arama kararı bulunan 251 kişi yakalandı, 3 bin 495 kişi hakkında da adli/idari işlem yapıldı.


TRT Haber

 

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com