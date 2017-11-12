Balkanların genç nüfusu, daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak amacıyla AB ülkelerine göç etmeye devam ediyor.

2017 yılı içerisinde Bosna Hersek’ten 35 bin 377 kişi göç ederken, 2013-2017 yılları kapsayan beş yıllık dönemde göç edenlerin sayısı 151 bin 101’e yükseldi. Politica.rs’nin haberine göre sadece Posavina bölgesinden 11 bin kişi bu yıl içerisinde göç etti.

Geri Dönüş ve Bütünleşme Birliğinin yaptığı araştırmaya göre göçün en büyük etkenleri işsizlik, ekonomik kriz, vizyonsuzluk ve temel insan haklarının çiğnenmesi. Bunun yanında sadece genç nüfusun değil topluca ailelerin de göçünde artış yaşandığı kaydediliyor.





Bosna Herseklilerin en çok göç ettiği ülke ise Almanya olarak öne çıkıyor. Almanya'yı, Avusturya, İsveç, İsviçre ve Norveç takip ediyor.

Söz konusu araştırma, 1750 yerel halk birliği, 82 belediye, 104 bölgesel siivl toplum teşkilatı ve 170 gönüllünün katılımıyla hazırlandı.