Alman Münich Re sigorta şirketinin hazırladığı rapora göre 2016 yılında yaşanan doğal afetler, 175 milyar dolara mal oldu. Bu maliyet, 2015’e göre %67 daha fazla olurken 2012 yılının ardından en yüksek olarak göze çarpıyor.

Geçtiğimiz yıl Japonya’da yaşanan iki deprem 31 milyar dolar, Çin’deki sel felaketi 20 milyar dolar ve Haiti’deki kasırganin zararı 10 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirket, 175 milyar dolarlık doğal afet zararlarının sadece %30’unun (50 milyar dolar) sigortalı olduğunu duyurdu.

Neyse ki 2016’da yaşanan doğal afetlere bağlı ölümler 2015’e göre büyük oranda azaldı. Geçen yıl doğal afetler nedeniyle 8 bin 700 kişi ölürken, bu sayı 2015’te 25 bin 400’tü.