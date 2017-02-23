



Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de 20 milyondan fazla insanın kıtlık ile karşı karşı karşıya olduğunu duyurdu. Bu ülkeler için 4 virgül 4 milyar dolarlık acil yardım çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtlık yaşanan Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'deki insani krizlere dikkati çekti. Guterres, bu ülkelerde milyonlarca insanın yetersiz beslenme yüzünden ölümün eşiğinde olduğunu belirtti.

Bölgede salgın hastalıklar da kol geziyor

Guterres, felaketin önüne geçilebilmek için gerekli olan kaynak mitranını da açıkladı. Guterres, sözlerini şöyle südürdü;

"Büyük bir felaketi önlemek için mart ayı sonuna kadar 4 virgül 4 milyar dolara ihtiyacımız var... Çok sayıda çocuk öldükten sonra yardımların geldiğini görmek istemiyorum. Felaketi önlemek için şimdi harekete geçmek gerek." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de 20 milyondan fazla insan kıtlığın pençesinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, söz konusu ülkelerde 1 virgül 4 milyon çocuğun açlık yüzünden ölümle burun buruna olduğunu belirtiyor.

Rakamlara göre, Yemen'de her 5 dakikada bir çocuk açlıktan yaşamını yitiriyor.



Kaynak: TRT Haber