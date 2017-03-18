18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle T.C. Dışişleri Şehitliğinde tören düzenlendi.

Törenle ilgili basınla şu bilgi notu paylaşıldı:

“Bakanlığımız, 1970’li yıllardan bu yana Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA), Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG), Ermeni Devrimci Ordusu (ARA) ve 17 Kasım gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 40 mensubunu yitirmiştir.

Aziz şehitlerimizin anısına, her yıl olduğu gibi 18 Mart Cumartesi günü 10.30’da Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’nde Bakanlığımız mensupları, şehit yakınları, kordiplomatik temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılacağı bir tören düzenlenmiştir. Bunun yanısıra, 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle İzmir’de düzenlenen törenler kapsamına, İzmir Karşıyaka’da bulunan Şehit Diplomatlar Anıtı da bu yıl ilk kez alınmış olup, 18 Mart günü saat 10.30’da Karşıyaka Kaymakamlığı ve İzmir Temsilciliğimiz tarafından da bir tören düzenlenmiştir. Aynı gün, şehit diplomatlarımızın yakınları, Bakanlığımız ve Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) tarafından verilecek bir öğle yemeğinde ağırlanacaktır.

1970’li ve 1980’li yıllar boyunca, Türk diplomatları tüm tehditlere rağmen, kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını riske atarak görevlerini yerine getirmiş, ülkelerine ve vazifelerine olan bağlılıklarını hiçbir zaman kaybetmemişlerdir. Maalesef onlarca masum can, sadece Türk oldukları ve Türkiye’yi temsil ettikleri için şehit edilmişlerdir.

Diplomatlarımız ve ailelerini hedef alan ilk saldırı, 1973’te Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’e düzenlenmişti. Bu saldırıdan iki sene sonra, 22 Ekim 1975 tarihinde Viyana’da Büyükelçi Daniş Tunalıgil’in şehit edilmesiyle diplomatlarımıza yönelik ASALA iltisaklı saldırılar dizisi başlamıştı. Bu teröre verdiğimiz son kurban, ARA tarafından gerçekleştirilen menfur saldırıda 19 Kasım 1984 tarihinde şehit olan Viyana’daki Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi’nde Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Evner Ergun’dur.

1980’li yılların sonlarına doğru ASALA, ARA ve JCAG kaynaklı terör azalmış olmasına karşın, bu defa 1990’larla beraber Yunanistan’daki 17 Kasım adlı terör örgütü diplomatlarımızı hedef almış ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu ve Basın Müşavir Yardımcısı Çetin Görgü’yü şehit etmiştir.

İlerleyen yıllarda, 1993 yılında Bağdat Büyükelçiliğimiz İdari Ataşesi Çağlar Yücel, “Halkın Mücahitleri Örgütü” tarafından şehit edilmiş, 2004 yılında Güvenlik Ataşelerimiz Nihat Akbaş, Bilal Urgen, Adem Çiçek, Bülent Kıranşal ve Süleyman Karahasanoğlu Musul’da, 2013 yılında Güvenlik Ataşemiz Sinan Yılmaz Mogadişu’da şehit düşmüştür.

Aziz şehitlerimizin hatırasının yaşatılması için Bakanlığımız var gücüyle çalışmaktadır. Şehitlerimizin yurtdışında şehadete ulaştıkları noktalarda anıt/plaket çalışmaları gerçekleştirilerek isimlerinin katledildikleri ülkelerde de ölümsüzleşmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, bugüne kadar, Sidney, Ottava, Lahey, Lizbon ve Viyana’da şehitlerimiz için anıt/plaket çalışmaları yaptırılmış olup, diğer şehit verilen şehirlerde de bu yöndeki çalışmalarımız sürmektedir. Ülkemizde ise, 2015 yılında Fethiye Belediyemizin girişimleriyle Muğla Fethiye’de, 2008’de ise Karşıyaka Belediyemizin girişimleriyle İzmir Karşıyaka’da şehit diplomatlarımız anısına birer anıt açılmıştır.

Bu vesileyle, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun.”